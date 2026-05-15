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SCFI運價連三漲 四航線齊揚 貨櫃三雄營運添柴火

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
中國大陸五一長假結束後，15日最新公布的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）連三周上揚。 聯合報系資料照
中國大陸五一長假結束後，15日最新公布的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）連三周上揚。 聯合報系資料照

中國大陸五一長假結束後，昨（15）日最新公布的上海出口貨櫃運價指數（SCFI）連三周上揚，漲幅擴大至9.5%，四大航線漲幅都達10%以上；歐洲許多港口塞港問題加重，遠東-地中海運價反彈幅度最大，一周狂飆27.7%。

根據最新出爐的SCFI顯示，指數上漲186.45點，來到2,140.66點，周漲幅9.5%。其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,816美元，較前一期上漲220美元，周漲幅13.8%；遠東到地中海運價每TEU達3,145美元，較前一期增加682美元，周漲幅27.7%。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化
SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達3,118美元，較前一期上揚292美元，周漲幅10.3%；遠東到美東運價每FEU達4,224美元，較前一期大漲412美元，周漲幅10.8%。

法人分析，長榮（2603）、陽明及萬海今年第1季受到運價不如去年同期影響，獲利全面下滑。隨著運價回升，4月開始營收已經出現年、月雙增；5月雙利多加持，現貨市場運價回升；北美線的長約價格普遍優於去年水準，讓5月的營收及第2季的獲利出現想像空間。

萬海分析，受惠於價、量同步齊揚，在運價方面，受中東地緣衝突影響，國際油價飆升、碼頭壅塞導致船舶航行周期拉長，進而推升營運成本；為反映市場供需變化，萬海陸續於4月及5月調漲運價，反應市場供需吃緊及成本攀升壓力。

法人指出，市場對於貨櫃輪運價反彈一直存疑慮，上周是長假後首度開盤，出貨量尚未明顯回升，運價就開始上漲，顯示需求強勁；本周隨著後續出貨量增加，美伊戰事爆發造成缺船、塞港問題開始浮上台，運價漲幅直接擴大。

運價 上海 中國大陸

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