世界健身、柏文海外擴點

健身連鎖品牌兩大龍頭世界健身（2762）、與柏文近日雙雙瞄準海外市場。世界健身董事長柯約翰昨（15）日宣布，第一家海外直營店預計8月在泰國曼谷開出；柏文也敲定，明年於美國開出首店，地點就位於鳳凰城台積電廠旁。

世界健身是「World Gym」連鎖品牌母公司，柯約翰表示，世界健身未來海外展店，主要鎖定人口眾多、且運動健身滲透率仍低的東南亞市場，年底前預計在泰國開出兩家店，明年開店目標為四店。如果泰國開店順利，後續將把成功經驗複製到馬來西亞、印尼、新加坡等地。

柏文拓展海外市場，核心策略為「借船出海」，目前先透過與大魯閣聯手切入美國，再以此為前哨站，評估旗下「健身工廠」落地可行性。目前，柏文已投資300萬美元參與大魯閣美國子公司增資，取得其15%股權。

世界健身昨天在台中烏日會展中心舉辦年度活動，今年主題為「世界榮耀盛典」，全台144家分店近5,000名員工齊聚一堂，熱鬧滾滾。

世界健身去年合併營收109.8億元，創歷史新高；今年首季受惠會員收入、教練課程與零售同步成長，帶動稅後淨利2.19億元、年增3.45倍，每股稅後純益（EPS）2.01元，創掛牌以來單季新高。

至於柏文已計畫明年在美國設置第一個海外據點，將台灣連鎖健身房的成功經驗複製到美國市場，據了解，首店將進駐鳳凰城的台積電廠附近。柏文第1季單季獲利達1.91億元、年增57.3%，每股稅後純益2.42元，隨著會員黏著度發酵，旗下健身工廠會員人數，已連續40個月正成長，目前全台85間場館、總會員數39萬人，預計今年底可達93店。