群創旗下醫材 睿生高層換人

世界級兒童圖書館於臺中逐步成形，由普立茲克建築獎得主安藤忠雄規劃設計，臺中市政府與聯聚建設支持興建的文化新地標「童書之森．臺中」15日舉行上梁典禮。臺中市政府秘書長黃崇典、聯聚建設創辦人江韋侖及團隊與相關單位代表出席典禮，由南區信義國小學童太鼓表演揭開序幕，為現場注入活力。

2026-05-15 17:36