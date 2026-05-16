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群創旗下醫材 睿生高層換人

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

面板群創旗下醫材廠睿生光電（6861）昨（15）日公告，群創指派的法人代表人、睿生光電董事長楊柱祥，更換為群創副總經理暨大尺寸智能方案事業群總經理潘泰吉，睿生發言人也由楊柱祥更換為睿生總經理李志聖。

睿生光電是台灣第一家100%自行設計與製造的X光平板感測器大廠，產品已通過美國食品藥物管理局（FDA）、歐盟（CE）、台灣衛福部食品藥物管理署（TFDA）三大醫療體系認證。該公司日前公布今年首季財報，單季稅後純益8,801.2萬元，季增60.4%，年增105.3%；每股稅後純益（EPS）2.12元，獲利表現刷新單季新高紀錄。

睿生光電今年以來股價持續飆漲，市場傳出該公司搭上CPO（共同封裝光學） 題材。

群創 面板 EPS

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