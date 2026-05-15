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世界健身年度春酒專寵5,000員工 迎接「健身2.0」世代

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身主題春酒「世界榮耀盛典」，全台144家分店、近5,000名員工齊聚一堂。記者宋健生／攝影
世界健身主題春酒「世界榮耀盛典」，全台144家分店、近5,000名員工齊聚一堂。記者宋健生／攝影

國內健身連鎖品牌龍頭世界健身-KY（2762），15日在台中舉辦2026年度主題春酒「世界榮耀盛典」，全台144家分店、近5,000名員工齊聚一堂，氣氛熱鬧滾滾。董事長柯約翰當場宣布，海外市場首家直營店預計8月在泰國曼谷開出，明年開4店，5年內目標在泰國將開出100店。

春酒視覺營造如王國加冕、英雄史詩般的宏大氛圍，規劃五大主題區，包括：「主城區」、「風區」、「雷區」、「火區」、「水區」共22個拍照打卡區。從進門就復刻了中世紀的城堡城門，沉浸式體驗，讓員工們帶入感十足。

同時，象徵獵龍勇士團的蒼龍海盜船，更搬進會場，震撼氣勢，讓員工們可以玩好拍滿。另外還有星芒魔法鎮，搭配造景和燈光投射，互動感拉滿。主題場景，代表著每位World Gym同仁的DNA裡，刻著永不放棄的冒險精神，努力達成使命。

世界健身2025年合併營收達109.8億元，創歷史新高；2026年剛公布的第1季財報，開出亮眼成績，受惠於會員收入、教練課程、零售等強勁成長，稅後淨利2.19億元、年增3.45倍，每股稅後純益2.01元，獲利創掛牌以來單季新高紀錄。

柯約翰表示，2026年全台展店採精準布局策略，預計展店12至15家分店，今年4月已在彰化縣溪湖鎮開設最新據點，另有5家據點目前在建設中，地點包括台南中華東、苗栗市、內湖星雲、台北士林及台北汐科。不只提供在地民眾優質專業的運動健身環境，亦提供工作機會予求職者，使健身業全齡發展。

柯約翰表示，對於今年後市展望，深具信心。在實體據點擴張方面，鎖定具備即時獲利貢獻的據點，並衝刺同店銷售成長，預期在即將到來的夏季月份，整體營運加速驅動。

「不只有硬體，還必須創新服務！」柯約翰強調，世界健身領先健身產業打造健身2.0世代，結合醫學與健身，推出「健康管理平台」。透過血液檢查和體適能檢測的結果，將數據綜合分析評估，生成會員專屬健康管理報告，進行改善和營養管理，用科學方法結合健身專業，幫助會員「逆齡」。

另外，世界健身全台44家分店，已引進皮拉提斯核心床（Pilates reformers）與數位平台，待教練培訓完成後，預計6月正式啟動銷售。同時完成與The abs company的合作計畫，獨家引進3款專利器材，打造翹臀實驗室，會員專屬、享有獨特訓練設備。

世界健身董事長柯約翰宣布，海外市場首家直營店預計8月在泰國曼谷開出。記者宋健生／攝影
世界健身董事長柯約翰宣布，海外市場首家直營店預計8月在泰國曼谷開出。記者宋健生／攝影

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