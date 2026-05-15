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台聚亞聚：中東戰爭促乙烯漲價 4月中後行情漸走弱

中央社／ 台北15日電

台聚、亞聚今天於法說會表示，中東戰爭推升石油、乙烯等上游原料上漲，乙烯近期因部分石化廠復工，且中國部分石化廠轉賣單體，4月中旬過後乙烯行情逐漸走弱。

台聚指出，中東戰爭尚未完全落幕，下游憂心原料行情恐下跌，4月中旬過後中國市場逐漸轉為觀望，5月初東南亞、印度等其他地區買氣也下滑。

另外，3月聚乙烯（PE）、乙烯醋酸乙烯酯（EVA）大漲，但因實際出貨多遞延至4月開始反應，4月利差擴大，5月PE、EVA行情回檔，雖利差尚可，但外銷買氣已轉弱。

台聚說明，太陽光電、發泡需求疲弱，熱熔膠級EVA因韓廠貨源緊，客戶轉向台灣購料，銷售相對暢旺。

台達化表示，中東地緣政治衝突導致的全球斷鏈與中油新三輕的設備異常，對原料供應產生顯著影響，第2季丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）、通用級聚苯乙烯（GPPS）、發泡級聚苯乙烯（EPS）產品市場處在「成本高漲、供應受阻、利差調整」的狀況。

中東 台聚 乙烯

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