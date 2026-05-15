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「童書之森．台中」上梁 世界級兒童圖書館在台中成形

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市政府與聯聚建設支持興建的文化新地標「童書之森．台中」今日舉行上梁典禮。記者宋健生／攝影
台中市政府與聯聚建設支持興建的文化新地標「童書之森．台中」今日舉行上梁典禮。記者宋健生／攝影

世界級兒童圖書館台中逐步成形！由普立茲克建築獎得主、國際建築大師安藤忠雄規劃設計，台中市政府與聯聚建設支持興建的文化新地標「童書之森．台中」，15日舉行上梁典禮。台中市政府秘書長黃崇典、聯聚建設創辦人江韋侖及團隊與相關單位代表出席典禮，由南區信義國小學童太鼓表演揭開序幕，為現場注入活力。

「童書之森」為安藤忠雄長年推動的兒童閱讀空間打造計畫，被喻為「獻給未來孩子們的建築」，已於日本中之島、神戶、遠野、熊本、松山等地，先後完成五座童書之森。

另有香川縣的海上兒童圖書船，回應在地環境各自發展出不同特色。「童書之森．台中」則為首個海外據點，亦為台灣第一座，期盼為孩子打造一處與書本相遇、啟發想像力的閱讀場域。

「童書之森．台中」以「為未來孵的蛋」為設計概念，思考建築與自然環境、人類之間的平衡關係，由安藤忠雄建築師親自參與選址。

基地座落於台中七期秋紅谷生態公園旁，位於城市核心綠帶，以森林包覆的橢圓形建築量體象徵地球，與周圍綠意及環境融為一體，未來基地周邊將種植逾百棵喬木，入口處更規劃三棵百年老樟樹，將與寓意「青春」的青蘋果藝術雕塑，一同迎接所有來訪的孩子。

此外，建築中央透過橢圓天井設計，引入自然採光，讓室內也能感受時序變化，環繞式書牆讓閱讀成為可探索的空間體驗，在這座猶如書本森林的建築，安藤忠雄建築師期盼孩子能自由穿梭在光影與微風間，與書本相遇。

「童書之森．台中」建築主體，採用安藤忠雄標誌性的清水模設計語彙，特殊橢圓量體對施工精度要求極高，施工團隊為確保品質，運用訂製弧形模板系統，精準對應原始設計的斜率變化，前期更製作六座1:1實體牆面模型，透過多次實測優化澆置流程，確保整體品質得以穩定呈現。

沈芷蓀教授提到，「童書之森．台中」的建築設計就像空間魔術，設計上流暢的旋轉銜接戶外、半戶外及室內空間，但施工難度非常高，尤其牆面的傾斜不只是橢圓，更結合錐形，因此所有模板皆需訂製，只能使用一次，陪同日本工程專家來台參訪時，對方對於本案的施工難度與工地管理嚴謹程度感到驚訝，相當佩服執行此案的施工團隊。

黃崇典於致詞時，特別向所有參與執行的工程團隊致謝，提到這不只是一個圖書館，更是培養美感的空間。今日上梁，不只是工程進度的推進，也顯示台中積極為孩子推動國際級閱讀建設的決心，讓文化藍圖逐步落實。

江韋侖也提到，由盧秀燕市長定案，安藤忠雄建築師主導設計的「童書之森」，不僅是一項建築計畫，更是一份獻給孩子們的文化禮物。

江韋侖感謝參與投入的聯聚同仁與工程合作單位，協助居中溝通的龍國英顧問，及清水工坊的專業投入，讓童書之森這份對未來的承諾，得以一步一步穩健實現。「囝仔是咱的未來，今天我們所做的一切，正是為了讓孩子們，擁有更美好的明天。」

文化局指出，「童書之森．台中」預計於今年11月底完成主體工程，後續將進行室內裝修工程並展開營運與啟用規劃，這也將是台中市的第50座圖書館。

隨著建築主體逐步完成，「童書之森．台中」未來將成為陪伴孩子閱讀成長的重要文化場域。台中市政府與聯聚文教基金會於開工前，曾邀集超過200位學童參與圍籬彩繪，將對童書之森的期待轉化為童趣創作，展現在72公尺長的施工圍籬上。

長期深耕台中的聯聚建設，持續透過構築具國際視野的城市天際線，累積城市文化能量，不僅攜手國際建築師推動多項建築計畫，亦透過聯聚文教基金會策劃城市稻田、美感市集與音樂活動，深化城市人文內涵，並支持如「童書之森」此類具代表性的公共文化建設，從建築營造、室內裝修、景觀工程到後續空間維護，參與其各階段發展。

聯聚建設表示，未來將持續落實企業對教育、文化與社會責任的承諾，為台中勾勒屬於下一代的城市文化風景。

台中市政府秘書長黃崇典（左）、聯聚建設創辦人江韋侖（右），今日為上梁祈福。記者宋健生／攝影
台中市政府秘書長黃崇典（左）、聯聚建設創辦人江韋侖（右），今日為上梁祈福。記者宋健生／攝影

「童書之森」為安藤忠雄長年推動的兒童閱讀空間打造計畫，為獻給未來孩子們的建築。記者宋健生／攝影
「童書之森」為安藤忠雄長年推動的兒童閱讀空間打造計畫，為獻給未來孩子們的建築。記者宋健生／攝影

「童書之森．台中」的建築設計就像空間魔術，施工難度非常高。記者宋健生／攝影
「童書之森．台中」的建築設計就像空間魔術，施工難度非常高。記者宋健生／攝影

台中 神戶 圖書館

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