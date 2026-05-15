快訊

拚生意不忘祭五臟廟！黃仁勳北京美食清單曝光 一喝「豆汁兒」秒喊：什麼東西

集氣！温嵐驚傳「敗血性休克」 進加護病房最新狀況曝光

直播／台灣成美中關係最危險變數？ 國際專家解析大國博弈策略

聽新聞
0:00 / 0:00

世界健身-KY：加速泰國展店、2027年啟動併購

中央社／ 台北15日電

世界健身-KY董事長柯約翰表示，受惠會員回流與多元業務成長，2026年首季每股賺2.01元，創掛牌以來單季新高，全年預計在台展店12至15家，會員數挑戰破50萬人，並加速泰國展店計畫，預計今年營收、獲利將創高，明年會啟動併購計畫。

台灣規模最大的健身連鎖品牌世界健身-KY今天在台中舉辦2026年春酒，全台144家分店、近5000名員工齊聚。

世界健身-KY在2025年全年營收達新台幣109.8億元，創年度歷史新高；2026年剛公布的第一季財報亮眼，受惠會員收入、教練課程、零售等多方面的強勁成長，帶動獲利表現，稅後淨利2.19億元、年增3.45倍，每股盈餘（EPS）2.01元，連續第4個季度成長，並創下掛牌以來單季新高紀錄。

世界健身-KY董事長柯約翰（John Caraccio）表示，2026年全台展店，採精準布局策略，預計展店12至15家分店，今年4月已在彰化縣溪湖鎮開設最新據點，另有5家據點目前在建設中，包括台南中華東、苗栗市、內湖星雲、台北士林以及台北汐科，整體會員人數將突破50萬人，明年也會啟動新的併購計畫，瞄準健身房通路。

展望今年營運，柯約翰表示，目前台灣的健身風氣並未受到全球局勢影響，台灣的成長更是全球最高，今年首季亮眼，逐季營運會越來越好，預估今年營收、獲利有望挑戰新高。

針對海外布局方面，世界健身去年進軍泰國市場，柯約翰透露，目前首店已在施工中，8月就可開始營運，也在曼谷尋找其他適合地點，今年預計會開出2店，明年則會有4店，也會放眼東南亞市場，包括越南、馬來西亞、印尼等。

至於加盟店進度，柯約翰則說，加盟店成長相對較快，目前全球加盟店規模約在300店，分居澳洲、墨西哥、巴西、加拿大等。

柯約翰今天也宣布，結合醫學與健身，推出「健康管理平台」，透過血液檢查和體適能檢測的結果，將數據綜合分析評估，生成會員專屬健康管理報告，進行改善和營養管理，用科學方法結合健身專業，幫助會員「逆齡」。

此外，世界健身-KY全台44家分店，已引進皮拉提斯核心床（Pilates reformers）與數位平台，待教練培訓完成後，預計於6月啟動銷售。同時完成與The Abscompany的合作計劃，引進3款專利器材。

泰國 營收 健身

延伸閱讀

世界健身泰國首店8月開出 今年將推健康管理平台

泰金財報／2026年首季獲利創新高 每股賺3.58元

藥華藥法說會／首季受惠新藥銷售成長 將成立荷蘭子公司強化歐洲布局

欣新網啟動買回庫藏股500張 將分發員工、看好本季表現

相關新聞

童書之森・臺中上梁 市府攜手安藤忠雄、聯聚建設共築兒童閱讀地標

世界級兒童圖書館於臺中逐步成形，由普立茲克建築獎得主安藤忠雄規劃設計，臺中市政府與聯聚建設支持興建的文化新地標「童書之森．臺中」15日舉行上梁典禮。臺中市政府秘書長黃崇典、聯聚建設創辦人江韋侖及團隊與相關單位代表出席典禮，由南區信義國小學童太鼓表演揭開序幕，為現場注入活力。

工業用不鏽鋼引熱議 振宇五金解析304、316差異

近期市面針對不鏽鋼餐具材質議題引發消費者關注，振宇五金（2947）表示，公司已主動針對門市餐廚相關商品進行全面盤點，並同步要求供應商提供材質證明與相關檢驗資料，進一步強化商品資訊透明度與消費者使用安心。

五一長假結束 SCFI運價漲幅擴大

大陸五一長假結束後，最新公布的SCFI運價指數連三周上揚外，漲幅擴大漲9.5%，四大航線漲幅都達10%以上；其中，遠東—地中海運價反彈幅度最大，一周狂飆27%，業界認為，主要是歐洲許多港口塞港問題加重，反應在運價上。

華航TTE線上旅展搶先開跑 首爾走就走六千有找

2026 華航（2610）TTE 線上旅展即日起搶先開跑，祭出台灣出發全航線不限艙等最低 81 折起優惠，凡購買台灣出發任一航點機票，還有機會抽中相同航點及艙等機票，心動不如行動，邀請旅客提早卡位下半年連假旅程。

世界健身泰國首店8月開出 今年將推健康管理平台

美伊戰爭、產業發展不平衡，大環境充滿不確定性，但世界健身董事長柯約翰表示，目前台灣的健身風氣並未受到景氣影響，今年世界健身會持續展店腳步，預計展出12~15店，會員人數將突破50萬人，明年也會啟動新的併購計畫。

打造低碳國門！環境部與桃機簽MOU推塑膠減量

疫情後旅運量快速回升，桃園國際機場2025年旅運量達4,780萬人次，是我國重要航空門戶。環境部循環署15日與桃機共同簽署「推動塑膠資源循環」合作備忘錄（MOU），就塑膠「源頭減量」、「回收精進」、「再生利用」三大面向達成共識，讓機場成為資源循環與低碳轉型的關鍵示範站。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。