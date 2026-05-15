世界健身-KY：加速泰國展店、2027年啟動併購

世界健身-KY董事長柯約翰表示，受惠會員回流與多元業務成長，2026年首季每股賺2.01元，創掛牌以來單季新高，全年預計在台展店12至15家，會員數挑戰破50萬人，並加速泰國展店計畫，預計今年營收、獲利將創高，明年會啟動併購計畫。

台灣規模最大的健身連鎖品牌世界健身-KY今天在台中舉辦2026年春酒，全台144家分店、近5000名員工齊聚。

世界健身-KY在2025年全年營收達新台幣109.8億元，創年度歷史新高；2026年剛公布的第一季財報亮眼，受惠會員收入、教練課程、零售等多方面的強勁成長，帶動獲利表現，稅後淨利2.19億元、年增3.45倍，每股盈餘（EPS）2.01元，連續第4個季度成長，並創下掛牌以來單季新高紀錄。

世界健身-KY董事長柯約翰（John Caraccio）表示，2026年全台展店，採精準布局策略，預計展店12至15家分店，今年4月已在彰化縣溪湖鎮開設最新據點，另有5家據點目前在建設中，包括台南中華東、苗栗市、內湖星雲、台北士林以及台北汐科，整體會員人數將突破50萬人，明年也會啟動新的併購計畫，瞄準健身房通路。

展望今年營運，柯約翰表示，目前台灣的健身風氣並未受到全球局勢影響，台灣的成長更是全球最高，今年首季亮眼，逐季營運會越來越好，預估今年營收、獲利有望挑戰新高。

針對海外布局方面，世界健身去年進軍泰國市場，柯約翰透露，目前首店已在施工中，8月就可開始營運，也在曼谷尋找其他適合地點，今年預計會開出2店，明年則會有4店，也會放眼東南亞市場，包括越南、馬來西亞、印尼等。

至於加盟店進度，柯約翰則說，加盟店成長相對較快，目前全球加盟店規模約在300店，分居澳洲、墨西哥、巴西、加拿大等。

柯約翰今天也宣布，結合醫學與健身，推出「健康管理平台」，透過血液檢查和體適能檢測的結果，將數據綜合分析評估，生成會員專屬健康管理報告，進行改善和營養管理，用科學方法結合健身專業，幫助會員「逆齡」。

此外，世界健身-KY全台44家分店，已引進皮拉提斯核心床（Pilates reformers）與數位平台，待教練培訓完成後，預計於6月啟動銷售。同時完成與The Abscompany的合作計劃，引進3款專利器材。