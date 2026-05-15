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華航TTE線上旅展搶先開跑 Seoul走就走六千有找

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
高雄國際旅展華航展區推出多條航線優惠，現場購票還可享額外哩程加贈。中華航空提供
高雄國際旅展華航展區推出多條航線優惠，現場購票還可享額外哩程加贈。中華航空提供

2026 華航（2610）TTE 線上旅展即日起搶先開跑，祭出台灣出發全航線不限艙等最低 81 折起優惠，凡購買台灣出發任一航點機票，還有機會抽中相同航點及艙等機票，心動不如行動，邀請旅客提早卡位下半年連假旅程。

華航 TTE 線上旅展期間推出眾多超值優惠，精選國人最愛的日韓航線，包括桃園－首爾 （仁川） 未稅價TWD 5,880 元起、桃園－沖繩 TWD 6,216 元起、桃園－名古屋 TWD 7,560 元起；夏日度假首選桃園－曼谷 TWD 4,620 元起、桃園－新加坡 TWD 5,040 元起；長程航線則主打桃園－西雅圖 TWD 15,054 元起、桃園－安大略 TWD 17,415元起、桃園－舊金山 TWD 15,600 元起等多條熱門航線，不到兩萬元即可開啟暢遊美西之旅。

即日起至 5 月 31 日止，凡購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄抽獎活動，即有機會抽中相同航點、相同艙等機票乙張，不論是揪旅伴一起出發，或是把最愛的城市再玩一次，都能讓旅程好運加倍、回憶收藏兩回，買越多中獎機會越高。活動期間也推出 GOGOOUT 租車、Klook 旅遊體驗、樂天網通 eSIM 等眾多優惠折扣，讓旅客用最划算的價格，從訂票出發到當地交通及行程安排，一次輕鬆搞定。

北高齊發同步歡慶，高雄國際旅展15日起為期四天，於高雄展覽館熱鬧開展，華航強力主推包含高雄－香港未稅價 TWD 3,108 元起、高雄－熊本TWD 9,240 元起、高雄－大阪 TWD 10,465 元起等熱門出遊航點，現場購票還可享額外哩程加贈，並抽高鐵半價優惠等限定好禮，想飛不用等理由，眾多優惠盡在華航。

華航 旅展 航線

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