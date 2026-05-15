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工業用不鏽鋼引熱議 振宇五金解析304、316差異

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
近期市面針對不鏽鋼餐具材質議題引發消費者關注。 示意圖／ingimage
近期市面針對不鏽鋼餐具材質議題引發消費者關注。 示意圖／ingimage

近期市面針對不鏽鋼餐具材質議題引發消費者關注，振宇五金（2947）表示，公司已主動針對門市餐廚相關商品進行全面盤點，並同步要求供應商提供材質證明與相關檢驗資料，進一步強化商品資訊透明度與消費者使用安心。

振宇五金指出，市面常見不鏽鋼材質包含201、304、430及316等不同系列，其成分比例與耐腐蝕特性各異，因此適用情境亦有所不同。其中，304與430不鏽鋼具備良好的抗腐蝕與抗氧化表現，廣泛應用於日常餐具與廚房家電結構零件；316不鏽鋼則因添加「鉬」元素，使其在抗酸鹼與防鏽能力上更為優異，常見於醫療器材、高階餐廚用品及特殊環境用途。

至於201不鏽鋼，因含錳量較高、耐鏽力相對較低，多應用於部分生活用品與工業用途產品。振宇五金提醒消費者，在選購餐廚用品時，應優先確認產品標示、用途說明及相關檢驗資訊，以作為選購的重要依據。

公司進一步表示，符合規範且正確使用的不鏽鋼餐廚用品，在一般日常情境下皆可安心使用；然而仍建議消費者避免選購來源不明或標示不完整之商品，以降低使用風險。

振宇五金強調，作為專業五金通路業者，除提供多元商品選擇外，更致力於協助消費者建立正確的材料知識與居家安全觀念。未來將持續深化供應鏈管理機制，強化商品資訊揭露與品質把關，提供消費者更安心、透明且值得信賴的餐廚用品選擇。

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