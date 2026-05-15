五一長假結束 SCFI運價漲幅擴大

大陸五一長假結束後，最新公布的SCFI運價指數連三周上揚外，漲幅擴大漲9.5%，四大航線漲幅都達10%以上；其中，遠東—地中海運價反彈幅度最大，一周狂飆27%，業界認為，主要是歐洲許多港口塞港問題加重，反應在運價上。

法人分析，長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海航運（2615）今年第1季受到運價不如去年同期，獲利全面下滑，隨著運價回升，4月開始營收已經出現年、月雙增；5月雙利多加持，現貨市場運價回升；北美線的長約價格普遍優於去年水準，讓5月的營收及第2季的獲利出現想像空間。

市場對於貨櫃輪運價反彈一直存疑慮，上周是長假後首度開盤，出貨量尚未明顯回升，運價就開始上漲，顯示需求強勁；本周隨著後續出貨量增加，美伊戰事爆造成缺船、塞港問題開始浮上台，運價漲幅直接擴大。

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於15日出爐，指數上漲186.45點，指數直接站上2,100點，來到2,140.66點，周漲幅9.5%。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達3,118美元，較前一期上揚292美元，周漲幅10.3%；遠東到美東運價每FEU（40呎櫃）達4,224美元，較前一期大漲412美元，周漲幅10.8%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,816美元，較前一期上漲220美元，周漲幅13.8%；遠東到地中海運價每TEU（20呎櫃）達3,145美元，較前一期增加682美元，周漲幅27.7%。