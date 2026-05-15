韻驊共享辦公T3CO兩周年 聚焦AI與Hybrid Office趨勢

台驊控股（2636）集團旗下韻驊共享辦公室（T3CO SPACE）15日舉辦「T3CO AI DAY 2026」，同步慶祝品牌成立兩周年，以「Redefining the Future of Workspace」為主題，探討 AI 時代下的未來工作模式與 Workspace 發展趨勢。

在共享辦公市場逐漸成熟的今天，企業對辦公空間的需求，早已不再只是提供工作場所，而是更重視空間彈性、工作效率，以及是否能支援未來工作模式。

台驊控股創辦人顏益財於活動開場表示：「未來企業真正的差距，不一定是誰最大，而是誰能更快反應、更快調整、更快把事情做成。」

他認為，企業競爭正逐漸從過去的「規模競爭」，轉向更重視效率與反應速度的模式，而 AI 與 Hybrid Office 的趨勢，也正在改變企業的工作方式與組織運作節奏。

近年共享辦公市場亦出現明顯變化。企業不再只在意坪數與租期，而是更重視空間是否具備彈性調整能力，以及能否支援 Hybrid Office 與遠距協作需求。

尤其在彈性辦公逐漸普及後，市場開始出現更多小型化、彈性化與短期化的辦公需求。從個人工作者、跨國遠端團隊，到短期專案進駐與衛星辦公需求，都持續增加。

韻驊指出，這也是目前 Workspace 市場的重要趨勢，因此近年持續朝 Flexible Workspace 方向調整，希望提供更符合新世代工作模式的空間方案。

除了彈性工位與共享空間外，韻驊也提供具備獨立隱私性的辦公室方案，讓企業在保有彈性的同時，也能兼顧隱私性與商務形象需求。

從 1 至 10 人獨立辦公室、短期進駐，到 Hybrid Office 團隊配置，企業可依不同階段與需求，自由調整空間使用方式，降低傳統長租辦公室所帶來的固定成本與空間壓力。

韻驊表示，目前也針對不同規模團隊推出多元彈性方案，希望協助企業以更有效率的方式，建立適合自身需求的工作空間配置。