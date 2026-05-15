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鳳凰旅遊布局企業獎勵團 承接千人九州團大單
鳳凰旅遊搶攻企業獎勵旅遊商機，承接永旭保經千人規模的九州團，訂單預算達數千萬元，將挹注今年第2季營運，業界看好，企業團體旅遊可望成為旅行業2026年重要成長引擎。
疫後企業獎勵旅遊需求持續回溫，帶動大型團體旅遊與MICE（會展獎勵旅遊）市場升溫，鳳凰旅遊今天表示，承接永旭保險經紀人2026年日本九州獎勵旅遊專案，達千人規模，成為今年企業旅遊市場指標性訂單之一，也為營運增添動能。
鳳凰旅遊第1季財報表現穩健，單季合併營收約新台幣7.14億元，年減0.3%；合併營業外收支淨收入1355萬元，年增150.7%；歸屬母公司業主淨利5216萬元，年增24.6%，每股盈餘0.62元，年成長26.5%。
此次，永旭保經海外獎勵旅遊整體預算達數千萬元。鳳凰旅遊表示，永旭保經成立22年，長期透過海外獎勵旅遊激勵業務團隊，繼2025年千人泰國團後，2026年再擴大舉辦日本九州行程，展現企業成長動能。
鳳凰旅遊強調，這次專案策劃包括包下JR九州鐵路專列，自福岡直達別府，壓軸則於福岡海鷹希爾頓酒店舉辦千人晚宴與頒獎典禮，考驗旅行社在交通、住宿、活動與在地資源整合能力。
業界分析，企業獎勵旅遊相較一般散客市場更具規模經濟效益，保險、金融與直銷產業更是主要客源。鳳凰旅遊承接，反映大型團體操作實力，也有助提升企業客戶市場能見度，企業團體旅遊可望成為旅行業2026年重要成長引擎。
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