鳳凰旅遊布局企業獎勵團 承接千人九州團大單

美伊戰爭、產業發展不平衡，大環境充滿不確定性，但世界健身董事長柯約翰表示，目前台灣的健身風氣並未受到景氣影響，今年世界健身會持續展店腳步，預計展出12~15店，會員人數將突破50萬人，明年也會啟動新的併購計畫。

2026-05-15 14:29