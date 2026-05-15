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仁寶子公司奔騰智慧生醫攜手台大醫院 導入手持式超音波技術

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）集團子公司奔騰智慧生醫股份有限公司（Aco Healthcare）與國立台灣大學醫學院附設醫院內科部合作，導入奔騰智慧生醫旗下手持式超音波產品Apache neo，評估其於住院病患胃腸肝膽科會診流程中的臨床應用效益。該IRB臨床研究由台大醫院內科部劉俊人教授與邱瀚模教授領軍指導，並由台大醫院新竹分院內科部莊弼鈞醫師擔任主要計畫主持人，探討手持式腹部超音波是否能協助加速診斷影像取得、提升臨床決策效率，並優化住院照護流程。

本研究為單中心、時間分層、叢集隨機對照試驗，研究結果顯示，手持式超音波組平均取得影像時間為596分鐘，相較於標準照護組接受傳統影像檢查的1,949分鐘，平均縮短約1,353分鐘，差異顯著。此結果顯示，Apache neo可協助醫師在床邊、照會工作上更即時取得臨床所需影像資訊，縮短病患等待檢查時間，提升住院照護流程效率。

在診斷表現方面，手持式超音波與後續大型超音波設備影像檢查相比，整體診斷準確率達87.5%。並有14個案例因手持式超音波檢查結果而能即早改變臨床處置決策，獲得更適當的治療方式，本研究中約每掃描8位病患即可促成1例臨床決策改變。這代表手持式超音波不僅能作為快速初步評估工具，也能在適當臨床情境中協助醫師更早做出處置判斷。

研究亦觀察到住院天數縮短的趨勢。手持式超音波組平均住院天數為18.0天，標準照護組為22.6天；在肝功能異常病患次族群中，手持式超音波組住院天數為18.4天，明顯短於標準照護組的26.2天，差異顯著。該次住院中死亡率則未見明顯差別，顯示在本研究條件下，導入手持式超音波可提升流程效率，同時維持臨床安全性。

計畫主持人莊弼鈞醫師發表本研究成果，並於消化醫學年度盛事2026年美國消化醫學周（DDW 2026）入選Poster Tour，顯示此研究成果受到國際消化醫學領域的高度重視。

奔騰智慧生醫表示，Apache neo具備手持式、無線化、輕量化與床邊即時應用的特性，可協助醫師在病房、照會、急診、偏鄉及資源受限場域中，更快速取得關鍵影像資訊。相較於傳統推車式超音波或影像檢查需仰賴排程與設備可近性，手持式超音波可直接整合進醫師查房與會診流程，讓影像資訊更貼近臨床決策現場。

隨著醫療體系面臨人力不足、檢查量增加與照護效率提升的壓力，手持式超音波已成為推動精準醫療與韌性醫療的重要工具。Apache neo的臨床應用不僅有助於縮短診斷等待時間，也可協助醫療團隊更早辨識病灶、調整治療方向，進一步提升醫療品質與資源使用效率。

仁寶電腦長期投入智慧醫療與數位健康領域，透過子公司奔騰智慧生醫持續推動手持式超音波技術在臨床場域的落地應用。未來，奔騰智慧生醫將持續與醫學中心及臨床專家合作，以實證醫學為基礎，推動手持式超音波在更多專科與照護場景中的應用，讓高品質影像診斷更即時、更可近，也更符合未來醫療體系對效率、精準與韌性的需求。

仁寶 治療方式

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