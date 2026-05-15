高雄旅展登場 高鐵祭住宿送好康、華航推出票價優惠

「2026高雄市旅行公會國際旅展」，即日起至5月18日在高雄展覽館登場，台灣高鐵攤位設在S1區特10，今年展場以「全新世代，有備而來」為主題，為今年8月即將運抵台灣的高鐵新世代列車 N700ST營造滿滿期待感。「高鐵假期」祭出旅展現場下單限定好禮，現場下訂且單筆訂單滿6,000元，就送「高鐵假期500元抵用券」乙張。

為迎接這場旅遊界盛事，台灣高鐵公司推出「高鐵假期」多項超值優惠專案，包括「搭高鐵．送住宿」、「搭高鐵．送租車」及「搭高鐵．慢遊苗彰雲」、「高鐵在地假期」等四大優惠產品回饋旅客，更祭出現場下訂，且單筆訂單滿6,000元，就送「高鐵假期500元抵用券」乙張，滿12,000元除了贈抵用券外，再送結合環保理念與高鐵元素的「搭高鐵．遊台灣」再生茄芷袋乙個，歡迎旅客把握時機，一起「搭高鐵．遊台灣」搶好康。

台灣高鐵公司特別推薦高鐵假期「搭高鐵．送住宿」專案，網羅台北、台中地區多家精選飯店，以平日搭高鐵由左營至台北、二人成行入住柯達大飯店台北敦南為例，包含高鐵來回車票+住宿一晚，一人只要2,980元起，相當於購買高鐵來回車票，就能免費享受一晚飯店住宿，價格超值，欲購從速；此外，中台灣的旅客以平日搭高鐵由左營至台中、二人成行入住橙居台中為例，包含高鐵來回車票+住宿一晚，一人也只要1,980元起。

喜歡自駕旅行到處趴趴走的旅客，可選擇「搭高鐵．送租車」專案，搭配和運、格上二家租車公司，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈租車24/36小時，其中格上指定產品享加時不加價，適合喜歡自由探索各地的旅客，讓您與隨興之旅的距離縮到最短、省下時間玩更多。

高鐵假期「搭高鐵．慢遊苗彰雲」專案，產品結合高鐵車票加住宿或在地遊程優惠，帶您搭高鐵輕鬆走訪苗栗、彰化與雲林三大特色城鎮，行程包含高鐵來回車票+專車接駁及專人導覽，例如到苗栗走訪明德水庫海棠島、南庄老街及火車頭園區；到彰化探索扇形車庫、襪仔王觀光工廠及鹿港老街；到雲林體驗百年瑞春醬油、土庫老街及千巧谷牛樂園牧場，一次解決交通與旅遊規劃，讓您輕鬆體驗在地文化。

想要深度體驗台灣之美，選擇「高鐵在地假期」最方便！以「高鐵南投假期」為例，行程結合地景探索與在地風味，帶領旅客深入體驗埔里與日月潭之美！行程從品茗人氣茶點喝喝茶揭開序幕，登上日月潭270度觀景台飽覽湖光山色；午後走訪頭社金針花海，親身體驗獨特的活盆地地貌，再前往寶湖宮地母廟祈福。行程包含高鐵來回車票+午餐+專車接駁及專人導覽左營出發每位只要3,070元起，非常適合想要放慢步調、感受自然與人文魅力的旅客。

台灣高鐵公司表示，所有高鐵假期產品除了在高雄國際旅展現場銷售外，旅客也可透過高鐵假期網頁購買更多旅遊產品。歡迎旅客把握機會上網搶購，透過台灣高鐵的多樣化旅遊產品，為自己、為親友安排一趟優質又超值的高鐵旅程。

此外，旅展期間台灣高鐵公司也與中華航空公司合作，5/15-5/18高雄旅展期間，現場購買並完成開立中華航空國際航線機票，就有機會抽中「高鐵半價乘車券」、「高鐵假期500元抵用券」，歡迎搭乘華航出國，多加利用高鐵接駁。

此外，2026 華航（2610）TTE 線上旅展即日起搶先開跑，祭出台灣出發全航線不限艙等最低 81 折起優惠，凡購買台灣出發任一航點機票，還有機會抽中相同航點及艙等機票，心動不如行動，邀請旅客提早卡位下半年連假旅程。

華航 TTE 線上旅展期間推出眾多超值優惠，精選國人最愛的日韓航線，包括桃園－首爾 （仁川） 未稅價 5,880 元起、桃園－沖繩 6,216 元起、桃園－名古屋7,560 元起；夏日度假首選桃園－曼谷 4,620 元起、桃園－新加坡 5,040 元起；長程航線則主打桃園－西雅圖 15,054 元起、桃園－安大略 17,415元起、桃園－舊金山 15,600 元起等多條熱門航線，不到兩萬元即可開啟暢遊美西之旅。

即日起至 5 月 31 日止，凡購買華航任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄抽獎活動，即有機會抽中相同航點、相同艙等機票乙張，不論是揪旅伴一起出發，或是把最愛的城市再玩一次，都能讓旅程好運加倍、回憶收藏兩回，買越多中獎機會越高。活動期間也推出 GOGOOUT 租車、Klook 旅遊體驗、樂天網通 eSIM 等眾多優惠折扣，讓旅客用最划算的價格，從訂票出發到當地交通及行程安排，一次輕鬆搞定。

北高齊發同步歡慶，高雄國際旅展15日起為期四天，於高雄展覽館熱鬧開展，華航強力主推包含高雄－香港未稅價 TWD 3,108 元起、高雄－熊本TWD 9,240 元起、高雄－大阪 TWD 10,465 元起等熱門出遊航點，現場購票還可享額外哩程加贈，並抽高鐵半價優惠等限定好禮，想飛不用等理由，眾多優惠盡在華航。