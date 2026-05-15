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世界健身泰國首店8月開出 今年將推健康管理平台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
世界健身董事長柯約翰表示，今年世界健身會持續展店腳步，預計展出12~15店。記者林海／攝影
世界健身董事長柯約翰表示，今年世界健身會持續展店腳步，預計展出12~15店。記者林海／攝影

美伊戰爭、產業發展不平衡，大環境充滿不確定性，但世界健身董事長柯約翰表示，目前台灣的健身風氣並未受到景氣影響，今年世界健身會持續展店腳步，預計展出12~15店，會員人數將突破50萬人，明年也會啟動新的併購計畫。

柯約翰表示，世界健身營運在去年第一季是谷底，而後逐季回升，今年第一季在營收成長及毛利率大幅改善的雙重帶動下，首季獲利成長超過3倍，EPS（每股盈餘）達到達2.01元，創下掛牌上市以來單季新高，而在第一季的基礎上，今年營運會越來越好，今年營收與獲利有望持續挑戰新高。

世界健身去年進軍泰國市場，柯約翰透露，目前首店已經在施工中，8月就可開始營運，也在曼谷尋找其他適合地點，今年預計開出2店，明年則會有4店。其他直營市場，主要目標在東南亞國家，越南、馬來西亞、印尼等，但還沒有進度。

至於加盟市場，柯約翰則說，澳洲、墨西哥、巴西、加拿大等國家，加盟店成長相對較快，目前全球加盟店規模約在300店。

柯約翰表示，今年第一季表現亮眼，主要來自於展店效應，且同店成長也達到6%，疫情後的會員流失率已經下降，新會員的人數也在成長，加上費用控管得宜，節能也有成效，導入AI也讓行銷的效率提升。

柯約翰表示，今年展店遍布北中南，展店比去年的10店多，也不認為台灣雙北已經飽和，包括三峽、樹林等還有很多空白區，而今年將與醫療場所合作，推出健康管理平台，追蹤身體機能數字進而改善，利用現有的場域與教練，讓每家店的資源有更好的發揮，這也是健身產業的創舉。

泰國 營收 平台

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