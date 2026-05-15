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打造低碳國門！環境部與桃機簽MOU推塑膠減量

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
推動塑膠資源循環合作備忘錄簽署儀式全體大合照。環境部提供
推動塑膠資源循環合作備忘錄簽署儀式全體大合照。環境部提供

疫情後旅運量快速回升，桃園國際機場2025年旅運量達4,780萬人次，是我國重要航空門戶。環境部循環署15日與桃機共同簽署「推動塑膠資源循環」合作備忘錄（MOU），就塑膠「源頭減量」、「回收精進」、「再生利用」三大面向達成共識，讓機場成為資源循環與低碳轉型的關鍵示範站。

環境部常次沈志修指出，桃園機場作為台灣重要國門，若能結合機場服務大聯盟及約3萬8千名員工力量，將資源回收、減塑與循環利用落實於日常營運，不僅可讓國內外旅客感受台灣綠色生活，也能擴大示範效益。

經過多次交流後，雙方就塑膠「源頭減量」、「回收精進」、「再生利用」三大面向達成共識。循環署解釋，首先，在「源頭減量」方面，桃機公司將從所轄場域內美食街內用免洗餐具減量、鼓勵員工外帶自備餐（器）具及會議供餐採用循環餐盒等面向著手。

再來是，在「回收精進」方面，透過現場作業檢視與廢棄物品項盤點評估，調整後端分類作業流程，擴大既有塑膠資源回收項目，增加回收不同材質塑膠容器；在「再生利用」方面，循環署將扮演諮詢媒合角色，提供桃機公司場域資源循環推動規劃參考指引，協助媒合後端再生利用途徑，並針對有意願導入之單位提供後續輔導與協助。

桃園機場 桃機 環境部 低碳

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