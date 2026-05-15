中華郵政A7包裹塞車引民怨 王國材公開信喊話：把危機變轉機

中華郵政A7物流園區4日啟用後，屢次發生郵件延遲投遞情形，中華郵政董事長王國材日前視察，今天寫給全體員工的公開信中，期盼「用勇氣迎接A7困難挑戰，把危機變成轉機」。

王國材的公開信中，先是感謝員工同心協力對公司做出貢獻。基於業務轉型發展智慧物流需要，自民國103年5月啟動A7物流園區計畫，郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、資訊中心及營運中心，在大家12年辛苦努力下，已全數完工使用。其中的北台灣郵件作業中心5月4日啟用後，因為自動化設備及人員仍處於磨合調整階段，出現包裹與掛號郵件延遲投遞，引發民怨問題。目前持續優化自動化設備功能、調整現場SOP流程及增加人力投入，郵件處理效率已明顯提升，仍需時間持續改善與優化。

王國材表示，除了北台灣郵件處理中心、郵務處及資產營運處同仁辛苦投入改善外，也感謝台中郵件處理中心及北部各局同仁共體時艱給予協助，大家在此困難中，均希望公司度過危機，期待公司更好，這份溫暖點滴在心頭。今年是中華郵政公司130歲生日，也是邁向轉型的第二年，用勇氣迎接困難挑戰，把危機變成轉機，公司必能更加強壯、邁向卓越。