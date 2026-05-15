A7園區爆郵件延誤之亂！中華郵政董座王國材寫信喊話員工

北台灣郵件作業中心（A7）持續傳出郵件、掛號與包裹投遞延誤情況陸續傳出。對此，董事長王國材今（15）日發出一封公開信給員工，他表示，目前在持續優化、調整效率已明顯提升，但仍需時間持續改善優化，感謝同仁辛苦投入改善，盼能渡過危機。

中華郵政近年推動智慧物流轉型，投入逾200億元打造郵政物流園區，其中北台灣郵件作業中心（A7）已於5月4日正式全面啟用。不過，系統上線初期仍處磨合階段，郵件、掛號與包裹投遞延誤情況陸續傳出，營運效率尚未完全穩定。

為此，王國材指出，A7園區自啟用以來，因自動化設備與現場作業流程仍在調整優化，加上人員操作磨合，短期內對郵件處理效率造成影響。公司已持續透過強化設備功能、調整作業SOP及增補人力等方式改善，目前整體處理效率已有明顯提升，但仍需時間逐步優化。

在人力調度方面，為因應郵件處理壓力，中華郵政已動員北部及中部各責任單位支援作業，並加強現場人力投入，以確保郵件處理與投遞服務維持基本量能。不過也坦言，短期內確實增加基層單位負擔，營運體系面臨調整壓力。

王國材表示，近兩年在全體同仁努力下，公司營運持續改善，去年稅後淨利突破百億元，今年員工亦確定可領取4.4個月獎金，以肯定整體營運成果。他強調，A7物流園區為轉型智慧物流的重要關鍵建設，包含郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、資訊中心及營運中心等設施，歷經約12年規劃與建置，已全數完工並投入使用。

在信件最後王國材也向員工喊話，今年適逢成立130週年，亦為轉型關鍵階段第二年，將持續優化智慧物流系統與營運流程，期盼透過調整與改善，將短期營運挑戰轉化為長期競爭力，推動公司邁向更穩健發展。