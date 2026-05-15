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房屋大傳承潮來了！全台首季繼承贈與量 年年破3.4萬棟

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

近期受打房等因素衝擊，房市交易量陷低點，惟繼承、贈與移轉卻仍處於高原期。住商機構觀察內政部統計，自2023年起至2026年，歷年第1季繼承與贈與移轉棟數合計皆突破3.4萬棟。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近期市場買氣隨政策而有所波動，惟無償取得房產的比例正穩定上升，顯示隨著高房價、高齡化衝擊以及相關稅制影響，近年在全台掀起「大傳承潮」。

觀察內政部數據，2026年第1季繼承移轉達1萬7,879棟，贈與移轉亦有1萬6,182棟，其中繼承與贈與移轉總數達3.4萬棟，已是2023年以來，連四年第1季皆達到此數字。

賴志昶認為，繼承移轉量屢創新高，主要與戰後嬰兒潮世代逐漸凋零有關，同時遺產稅有高額免稅額，且房產由配偶或直系親屬繼承更有扣除額，亦免土地增值稅、契稅，在稅制鼓勵下，加上人口高齡化影響，因此近年有大規模繼承潮發生。

另一方面，近年房價漲幅有感，年輕人購屋壓力倍增，促使許多具資產實力長輩，會選擇利用每年贈與免稅額度，提早進行資產配置，或是直接資助晚輩購屋，同時又有囤房稅、二戶限貸令等措施，更讓長輩頻繁轉移房產，以利於家族資產配置。

另據統計，全台第1季拍賣移轉棟數僅768棟，為近十年來次低。賴志昶表示，拍賣移轉棟數被視為房市反指標，以往房市趨冷，違約的房屋貸款人數即會明顯增長，惟自2025年以來房市趨於冷靜，法拍量不增反減，主因是全台經濟與金融市場仍呈穩健發展，且近年房產漲幅大，屋主如遇資金困難，多能在市場順利轉手，甚至還可能獲利了結，加上金融機構針對債務多有協商機制，真正讓愛屋流落法拍市場者較屬少數，房市並未出現明顯「斷頭潮」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，隨著全台「大繼承潮」與「大贈與潮」來臨，「等房族」逐漸成為房市另一股主力，惟若傳承自長輩的房產屬屋齡偏高的老公寓或透天，接手後往往需投入高額修繕費用；此外，如繼承物件為早期入手，日後晚輩打算買賣時，取得成本會以較低的房屋與土地評定現值來認定，一旦以當前市價售出，帳面獲利將極為驚人，因此，民眾務必提前精算相關稅負，並預留稅源，才能將長輩心意圓滿傳承。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

內政部 贈與稅 房產 繼承

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