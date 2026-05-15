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建商推案保守、延後動工 第1季建照、開工量大減逾三成

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市進入盤整期，建商推案也轉趨保守。據永慶房產集團懂季，第1季全台住宅建照量24,658戶，年減30％，住宅開工戶數同樣下滑，為20,920戶，年減37.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，建照量通常被視為建商對未來房市市場的信心指標，如今全台建照量明顯縮減，顯示建商對後市態度已由過去積極擴張轉為審慎布局，調整推案節奏以降低庫存壓力。

進一步觀察七都建照量表現，以雙北市年減幅均逾四成最為明顯，台北市住宅建照核發戶數年減48.9%；新北市更從6,435戶大減至2,441戶，年減幅高達62.1%。

反觀桃園市、新竹縣市與台南市則呈現持平甚至逆勢成長。其中，新竹縣市住宅建照量年增14.4%，成為成長幅度最高的縣市，反映科技產業帶動剛性需求成為房市支撐力道，建商對長期市場仍具信心。

桃園市則較去年同期微增0.5%，台南市也年增1.3%，與去年同期的建照量相當，顯示在相對親民房價、產業與人口持續移入帶動下，建商對長期市場仍具信心。

除了建照量明顯縮減之外，住宅開工量也同步下滑，全台住宅開工戶數從33,335戶，降到20,920戶，年減37.2%，減幅甚至高於建照量，部分建商即使已取得建照，仍選擇延後動工，反映市場觀望氛圍仍濃厚。

陳金萍指出，隨著房市政策持續、銀行房貸條件仍嚴，民眾對房價上漲預期已扭轉，預售屋市場買氣明顯降溫，讓建商對於後續銷售、去化速度也轉趨保守，因此選擇放慢開工進度。

觀察七都住宅開工量，與去年同期相比全數量縮，其中，新竹縣市年減幅高達81.1%，居七都之冠。陳金萍指出，新竹縣市建照量較去年同期增加，顯示建商並未看空新竹縣市未來發展，但開工量縮則顯示，在信用管制、交易降溫與市場不確定性高的狀況下，建商放慢開工腳步，優先控制風險與資金調度。

此外，而高雄市、新北市與台中市也均有五成以上的減幅，顯示過去推案量較大的重劃區，在買氣轉弱後，建商也開始重新調整施工進度。

展望未來，陳金萍表示，在第七波選擇性信用管制持續的狀況下，市場買盤已逐漸回歸理性，加上推估未來三年將有8-10萬戶的建商待售新屋，恐將累積大量賣壓與擴大價格競爭，是否能有效去化，仍需持續觀察。因此，若整體預售屋買氣未能回溫，預期今年住宅建照與開工量持續低檔震盪的可能性相當大。

資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

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房市 建商 建案

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