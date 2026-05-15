快訊

平價幼兒園全台58區不足 專家喊話：別再只拚數量

「美不需要荷莫茲開放 中國更依賴這條航道」川普一句話刺激油價上漲

又一個短命首相？英國逼宮施凱爾提前下台

聽新聞
0:00 / 0:00

錸德旗下「光在錦町」開業 今年餐飲營收上看6億

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
大樂司文創董事長楊慰芬。記者吳凱中／攝影
大樂司文創董事長楊慰芬。記者吳凱中／攝影

錸德（2349）集團衝刺餐飲事業，旗下大樂司文創主導營運的「光在錦町」15日正式開業，為台北市文化局「老房子文化運動」再利用案例之一。此案歷經近四年修復，導入餐飲與生活內容，並以「時間帶營運」策略為核心，建立文化資產活化的場域經營模式。

大樂司文創旗下餐飲事業持續發展，囊擴17個品牌共33據點，於2025年累計貢獻集團營收達4.1億元。佈局2026年餐飲事業，既有品牌與新展店雙箭頭持續成長，預計營收上看6.1億元。其中，「光在錦町」被視為集團由單店經營延伸至場域型商業模式的重要節點。

大樂司總經理王斯楷表示，光在錦町投資額約2億多，店鋪採用旗下自有品牌+對外招商模式，期盼明年邁向獲利。

大樂司由錸德子公司鈺德（3050）100%持股，實收資本額2.78億元，近年營運呈現穩定獲利；針對是否有IPO計畫，王斯楷回應，當然希望能IPO，但目前沒有具體時間表。

延續陽明山「光在草山」的營運經驗，大樂司文創累積多元餐飲品牌與場域經營能力，涵蓋「玉兔壽喜燒」、「怡客咖啡」及「VG Seafood Bar」等不同業態，並於「光在錦町」導入咖啡、茶文化、選品與展演等內容，同步推出自有品牌「芙香家 鐵鍋鬆餅」與「京都湯豆腐 豆舞」，補足全時段使用需求，優化整體營運結構。

大樂司文創董事長楊慰芬表示，團隊更重視空間在不同時間的使用可能，透過多時段與多元內容配置，建立可持續運作的場域模式。

市場觀察指出，隨文化資產再利用政策推進，如何將歷史場域轉化為具商業動能的生活節點，已成為產業關注焦點。錸德此次由山區場域延伸至都會型歷史聚落，也進一步驗證不同場域條件下的經營模式。

錸德 營收 餐飲

延伸閱讀

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？ 統一集團回應了

蔦屋首開松菸直營店 大塚一馬：不為做生意、要當台日橋梁

從工地少年到文旅王國！承億創辦人戴俊郎 54 歲猝逝，未能見證掛牌夢圓

台北市首座 STELLANTIS BRAND HOUSE 正式坐落內湖核心區域 尚鵬汽車多品牌全功能旗艦品牌中心正式啟動

相關新聞

A7園區爆郵件延誤之亂！中華郵政董座王國材寫信喊話員工

北台灣郵件作業中心（A7）持續傳出郵件、掛號與包裹投遞延誤情況陸續傳出。對此，董事長王國材今（15）日發出一封公開信給員工，他表示，目前在持續優化、調整效率已明顯提升，但仍需時間持續改善優化，感謝同仁辛苦投入改善，盼能渡過危機。

握台積電等大廠工程...吳春山曝「AI列車看不到盡頭」卻擔心一件事

麗明營造董事長吳春山昨受台中市建築經營協會5月份大師講座邀請，演講「且行且歌且耕耘」。吳春山說，麗明手頭上在建工程累計逾600億元，包括台積電、聯發科等科技大廠廠房訂單滿滿，缺工是最大難題。「AI這列火車會開向哪裡，現在還看不到盡頭」、「神秘在加速」。

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？ 統一集團回應了

根據《路透》報導，握有肯德基與必勝客台灣、香港、澳門及越南特許經營權的怡和集團，傳出有意出售旗下餐飲業務，整體交易估值上看4億美元（約新台幣130億元）。市場消息指出，包括統一企業、凱雷集團與百勝中國等均傳出參與競標，引發市場高度關注。對此，統一集團表示，對市場傳聞不予評論，但強調對任何具策略意義的投資機會，皆會審慎評估。

中華郵政A7包裹塞車引民怨 王國材公開信喊話：把危機變轉機

中華郵政A7物流園區4日啟用後，屢次發生郵件延遲投遞情形，中華郵政董事長王國材日前視察，今天寫給全體員工的公開信中，期盼「用勇氣迎接A7困難挑戰，把危機變成轉機」。

房屋大傳承潮來了！全台首季繼承贈與量 年年破3.4萬棟

近期受打房等因素衝擊，房市交易量陷低點，惟繼承、贈與移轉卻仍處於高原期。住商機構觀察內政部統計，自2023年起至2026年，歷年第1季繼承與贈與移轉棟數合計皆突破3.4萬棟。

建商推案保守、延後動工 第1季建照、開工量大減逾三成

房市進入盤整期，建商推案也轉趨保守。據永慶房產集團懂季，第1季全台住宅建照量24,658戶，年減30％，住宅開工戶數同樣下滑，為20,920戶，年減37.2%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。