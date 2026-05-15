錸德旗下「光在錦町」開業 今年餐飲營收上看6億

錸德（2349）集團衝刺餐飲事業，旗下大樂司文創主導營運的「光在錦町」15日正式開業，為台北市文化局「老房子文化運動」再利用案例之一。此案歷經近四年修復，導入餐飲與生活內容，並以「時間帶營運」策略為核心，建立文化資產活化的場域經營模式。

大樂司文創旗下餐飲事業持續發展，囊擴17個品牌共33據點，於2025年累計貢獻集團營收達4.1億元。佈局2026年餐飲事業，既有品牌與新展店雙箭頭持續成長，預計營收上看6.1億元。其中，「光在錦町」被視為集團由單店經營延伸至場域型商業模式的重要節點。

大樂司總經理王斯楷表示，光在錦町投資額約2億多，店鋪採用旗下自有品牌+對外招商模式，期盼明年邁向獲利。

大樂司由錸德子公司鈺德（3050）100%持股，實收資本額2.78億元，近年營運呈現穩定獲利；針對是否有IPO計畫，王斯楷回應，當然希望能IPO，但目前沒有具體時間表。

延續陽明山「光在草山」的營運經驗，大樂司文創累積多元餐飲品牌與場域經營能力，涵蓋「玉兔壽喜燒」、「怡客咖啡」及「VG Seafood Bar」等不同業態，並於「光在錦町」導入咖啡、茶文化、選品與展演等內容，同步推出自有品牌「芙香家 鐵鍋鬆餅」與「京都湯豆腐 豆舞」，補足全時段使用需求，優化整體營運結構。

大樂司文創董事長楊慰芬表示，團隊更重視空間在不同時間的使用可能，透過多時段與多元內容配置，建立可持續運作的場域模式。

市場觀察指出，隨文化資產再利用政策推進，如何將歷史場域轉化為具商業動能的生活節點，已成為產業關注焦點。錸德此次由山區場域延伸至都會型歷史聚落，也進一步驗證不同場域條件下的經營模式。