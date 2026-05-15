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台中預售豪辦出現4.98億元交易 傳產買家「整層全包」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中預售豪辦「聯聚中衡大廈」出現4.98億元交易，傳產買家大手筆「整層全包」。業者提供
台中預售豪辦「聯聚中衡大廈」出現4.98億元交易，傳產買家大手筆「整層全包」。業者提供

台中七期商辦市場再傳大手筆交易！豪宅一哥聯聚建設於2025年底推出的豪辦新案「聯聚中衡大廈」，根據OpenData最新揭露，出現一筆總價4.98億元、3樓「整層全包」交易，據了解，買家為中部傳產業者。

根據OpenData資料揭露，位於七期市政北二路、朝富路口的「聯聚中衡大廈」3樓，出現7筆整層交易，全都在4月同一日交易，每坪單價全為75萬元，建物面積合計587.98坪、車位245.38坪，合計權狀面積833.36坪。

據了解，買家為中部傳產業者，主要因應企業升級與自用需求，提前卡位核心商辦資產。另外，該案稍早也有一座小型獨立商場以5.88億元交易，買方則是具餐飲背景的大咖。

「聯聚中衡大廈」小型獨立商場今年1月成交，建物共計4層樓，坪數781.29坪，包含15個車位，以總價5.8898億元、單價逼近94萬元，當時市場揣測為零售業大戶。

聯聚建設總經理王于娟表示，目前整體市場氛圍跟著政策運行，這是必然的結果，中部企業主近年對商辦需求其實相當明確，尤其七期已經從過去以百貨、豪宅為主的區域，逐步轉型成企業總部聚落。

王于娟指出，隨著台中產業結構升級，包括精密機械、工具機、自行車零組件、隱形冠軍傳產，以及AI半導體供應鏈相關產業，都有「企業門面升級」需求，不再只是承租辦公室，而是希望擁有能代表品牌形象的資產型總部，因此七期高規格商辦的詢問度明顯增加。

華府房屋總經理李佩宇指出，商辦與住宅市場等於蹺蹺板的兩端，相對於低迷的住宅市場，商辦反而受到企業主與高資產族的青睞。目前台中商辦市場呈現需求大於供給的熱況，尤其大坪數的高規格產品，在近四年內的供給相當稀缺，也讓頂級豪辦更受矚目。

另一方面，台積電中科1.4奈米製程新廠動工後，更讓供應鏈中下游廠商持續向台中靠攏，儼然成為市場的新主流。

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