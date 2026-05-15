三陽工業5月搭母親節送禮需求 業績看俏

三陽工業（2206）二輪銷售蟬聯市占率四成以上奪冠，在汽車銷售面臨進口關稅政策遲未定案之際，四輪事業仍逆勢成長。三陽第一季每股盈餘（EPS）達1.37元。法人看好，5月機車市場可望受惠母親節送禮需求帶動，銷售動能有望升溫，將推升第2季獲利表現。

三陽工業表示，SYM將持續聚焦機車本業發展，透過完整產品線布局與持續推出新車款，強化市場競爭力與品牌影響力，提升產品價值及消費者體驗，穩健擴大市場領先優勢。

在四輪事業布局方面，三陽指出，未來將導入旗艦休旅PALISADE 2.5T Hybrid、STARIA 1.6T Hybrid，以及全新國產車型，透過多元動力配置與完整產品陣容，提升品牌市場覆蓋率，力拚在車市回穩過程中持續擴大銷售表現。

三陽機車自有品牌SYM銷售持續長紅，最新統計顯示，4月及累計前四月機車銷售皆穩居市場冠軍，累計銷售台數突破10萬台，達10萬367台，市占率達42.9%，穩坐二輪市場龍頭地位。

根據第一季統計資料，SYM共有五款車型名列國內機車銷售前五名，銷售表現明顯領先同業。其中，國民車款「全新迪爵125」以13,217台奪冠，JET SL+ Super C 158以8,424台居次，DRGBT售出7,999台排名第三，迪爵125則以7,452台位居第四，第五名為WOO 115，銷售量達6,554台。

在獲利表現方面，三陽工業第一季財報顯示，稅後純益為10.61億元，本業營運維持穩健。不過，由於去年同期有業外收益挹注，獲利年減13.18%，每股盈餘為1.37元。

四輪事業方面，第一季台灣汽車市場受總體經濟不確定性及消費觀望氣氛影響，整體新車銷量較去年同期下滑3.4%；然而，南陽實業代理的HYUNDAI現代汽車第一季新車銷售達4,048台，年增2.8%，在整體車市下滑環境中逆勢成長，顯示品牌銷售基礎穩健，具備良好市場韌性。