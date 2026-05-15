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天母捷運有譜？在地房仲：房市交易動能可望再升溫

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
天母街景。圖／中信房屋
天母街景。圖／中信房屋

天母捷運有譜？台北市長蔣萬安日前證實，捷運「社子─士林─北投─大同區域路網評估」第一期計畫，評估以地下中運量的方式經忠誠路到天母，捷運局長鄭德發也透露，整體路網評估預計將於七月底送交交通部審議。消息一出，不僅引發在地居民熱議，也讓安靜已久的天母房市，再度成為市場焦點。

根據實價登錄資料顯示，以天母西路、中山北路七段為主要道路的天母生活圈，也就是在地人口中的「正天母」，去年的平均房價約為每坪85.5萬元，相較於2023年的每坪78.2萬元，短短3年時間就上漲了9.3%、接近1成，至於以忠誠路為主要道路的新天母生活圈，近3年房價亦有約7.6%的漲幅，顯見即便近年整體市況趨緩，但天母仍具備一定的支撐力道。

中信房屋天母蘭雅加盟店店長陳建輔指出，早期的天母居民為了維持生活品質，擔心捷運引進過多雜亂人潮，對捷運進駐多持保留態度，再加上中山北路、忠誠路等主要道路腹地有限，且部分路段坡度較高，也讓捷運工程難度大幅提高。然而，正因缺乏捷運通過，隨著信義、南西等商圈興起，交通不便的天母商圈近年人潮確實不若過往熱絡，而且現在的年輕購屋族對於大眾運輸的依賴度越來越高，也使得部分買盤逐漸轉向捷運沿線區域。

不過，儘管少了捷運的光環，但是天母房價還是能夠展現出相當強勁的韌性。陳建輔表示，天母一直都是台北市最具代表性的高端住宅聚落之一，擁有成熟生活機能、完整明星學區、醫療資源，以及高綠覆率生活環境，再加上濃厚外僑文化與低密度街廓特色，長期深受自住客與高資產族群青睞，房價表現也因此得到支撐。

目前天母中古屋的平均單價已來到8-9字頭，部分條件較佳的物件甚至可以突破百萬元；至於預售市場，成交行情更已站上每坪140萬-150萬元。若天母捷運未來能拍板定案，不僅會大大提升區域的交通便利性，更能藉由串聯北士科的優勢，吸引科技新貴進駐，進而帶動區域房市交易量能穩健成長。

中信房屋研展室副理莊思敏表示，目前該捷運仍處於規劃與評估階段，後續尚須歷經中央審查、經費核定、路線定案及工程施作等一系列繁複程序，整體開發時程仍需相當一段時間。若未來捷運真的能順利進入天母，確實會為區域房市帶來許多想像空間和成長潛力，尤其是目前規劃設站的忠誠路一帶，更是有望優先受惠。

近三年天母平均房價變化。資料來源／中信房屋
近三年天母平均房價變化。資料來源／中信房屋

北投 蔣萬安 天母 捷運

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