快訊

川習會拋「中美建設性戰略穩定關係」 陸學者解讀「有意思」在哪裡

羅技PRO X2 SUPERSTRIKE滑鼠開箱！實測點擊回饋黑科技 辦公、玩電動1秒切換

自小客車撞平交道護欄！台鐵彰化至花壇一度單線雙向行車 影響8列126分

咖啡產業聯盟成形 「阿里山咖啡王子」：全世界種子到杯子最近距離在嘉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供
2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供

2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，咖啡比賽常勝軍、有「阿里山咖啡王子」稱譽的方政倫說，全世界從種子到杯子最近距離就在嘉義，嘉義具備從阿里山咖啡產地，到城市精品咖啡消費場域完整串聯優勢，以嘉市為核心，結合阿里山咖啡產區與國際精品咖啡潮流，咖啡產業聯盟逐漸成形。

嘉義咖啡節3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。

市府將持續協助在地業者推動精品咖啡產業化、國際化與生活化，打造「精品咖啡城市」品牌，提升城市經濟價值與國際能見度。亞洲咖啡聯盟（ACU）預計今年將台灣分會設在嘉義，成為嘉義邁向亞洲咖啡重鎮的重要指標。

市府說，今年咖啡節國際參與度提升，有來自日本、韓國、泰國、馬來西亞及緬甸等14家海外品牌首度來嘉參展，3天合計營業額突破320萬元。其中，泰國知名品牌NANA Coffee Roasters動員6位咖啡師來台參展，每日業績逼近10萬元；日本品牌Latte Art Mania Tokyo由創辦人親自領軍，日本4連霸拉花冠軍馬場健太到場與民眾互動，成為焦點。

市長黃敏惠表示，嘉義咖啡節不只是市集活動，更是串聯產地、品牌與國際市場的重要平台，透過產業交流、賽事與論壇，持續推動嘉義精品咖啡朝國際化發展。

返鄉青年組成的承辦團隊、雷霆山咖啡趙培淵與咖啡感獸江俊逸指出，嘉義具備成為國際精品咖啡貿易與人才培育核心的潛力。活動透過「+1 Presso城市串聯計畫」及「嘉義共好計畫」，串聯23家嘉義在地咖啡館與9家台北、台中等衛星城市品牌，限定Shot杯與300套「咖啡通行證」全數售罄，成功將咖啡熱潮延伸至城市巷弄。

今年活動也結合人才培育，從高中職校園賽到嘉義大學咖研社主辦「覺戰」全國手沖交流賽，展現嘉義深厚咖啡教育實力，其中興華中學奪下校園賽冠軍，嘉義大學獲得亞軍。

睽違數年重返台灣的PCA專業咖啡大師競技賽，今年吸引日本、泰國及多位台灣頂尖選手參與，提升活動國際專業度；論壇邀集方政倫、宋東弼等國內外咖啡職人對談，共同描繪嘉義精品咖啡產業鏈整合願景。

2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供
2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供

2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供
2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供

2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供
2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供

阿里山 嘉義 咖啡

延伸閱讀

每天喝的咖啡，從清朝就開始種植！台灣每年千億產值咖啡成新黑金

7-ELEVEN「ㄅ級分」美食再+1！首賣鴨肉捲餅 24小時開吃五星粵菜

信義區時髦吃貨地圖 韓排隊人氣吐司Standard Bread 5家話題新店整理

不限時咖啡店「坐一整天」老闆會不爽嗎？業者真心話：很歡迎

相關新聞

握台積電等大廠工程...吳春山曝「AI列車看不到盡頭」卻擔心一件事

麗明營造董事長吳春山昨受台中市建築經營協會5月份大師講座邀請，演講「且行且歌且耕耘」。吳春山說，麗明手頭上在建工程累計逾600億元，包括台積電、聯發科等科技大廠廠房訂單滿滿，缺工是最大難題。「AI這列火車會開向哪裡，現在還看不到盡頭」、「神秘在加速」。

工紙雙雄漲價…兩年來首見 正隆5月起紙箱價提高10%

撐不住國內紙箱喊漲!工紙大廠正隆與永豐餘成本上揚啟動價格調整，正隆昨（14）日表示，自5月起將陸續調漲台灣市場工業用紙與紙箱售價10%；永豐餘則指出，因原物料漲勢未見趨緩，自4月起已陸續與客戶協調，針對部分成本較高的零星訂單反映成本。

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？ 統一集團回應了

根據《路透》報導，握有肯德基與必勝客台灣、香港、澳門及越南特許經營權的怡和集團，傳出有意出售旗下餐飲業務，整體交易估值上看4億美元（約新台幣130億元）。市場消息指出，包括統一企業、凱雷集團與百勝中國等均傳出參與競標，引發市場高度關注。對此，統一集團表示，對市場傳聞不予評論，但強調對任何具策略意義的投資機會，皆會審慎評估。

咖啡產業聯盟成形 阿里山咖啡王子：全世界種子到杯子最近距離在嘉

2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，咖啡比賽常勝軍、有「阿里山咖啡王子」稱譽的方政倫說，全世界從種子到杯子最近距離就在嘉義，嘉義具備從阿里山咖啡產地，到城市精品咖啡消費場域完整串聯優勢，以嘉市為核心，結合阿里山咖啡產區與國際精品咖啡潮流，咖啡產業聯盟逐漸成形。

全家：零售業面臨「內需外流」大挑戰

全家董座葉榮廷昨（14）日表示，他認為零售業的「內需外流」現象，比景氣衝擊更大。面對零售業併購案頻傳，葉榮廷形容台灣零售業像「綜合競技場」，未來全家將朝發展「具有競爭力的供給」來回應消費需求。

標普永續年鑑／華航九度入選標普永續年鑑

2026年標普全球永續年鑑 （S&P Global 2026 The Sustainability Yearbook）獲獎名單揭曉，華航憑藉卓越的ESG經營表現，九度入選標普全球永續年鑑，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top 1%肯定的航空公司，象徵華航在全球永續治理中位居最頂尖1%行列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。