咖啡產業聯盟成形 「阿里山咖啡王子」：全世界種子到杯子最近距離在嘉

2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，咖啡比賽常勝軍、有「阿里山咖啡王子」稱譽的方政倫說，全世界從種子到杯子最近距離就在嘉義，嘉義具備從阿里山咖啡產地，到城市精品咖啡消費場域完整串聯優勢，以嘉市為核心，結合阿里山咖啡產區與國際精品咖啡潮流，咖啡產業聯盟逐漸成形。

嘉義咖啡節3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。

市府將持續協助在地業者推動精品咖啡產業化、國際化與生活化，打造「精品咖啡城市」品牌，提升城市經濟價值與國際能見度。亞洲咖啡聯盟（ACU）預計今年將台灣分會設在嘉義，成為嘉義邁向亞洲咖啡重鎮的重要指標。

市府說，今年咖啡節國際參與度提升，有來自日本、韓國、泰國、馬來西亞及緬甸等14家海外品牌首度來嘉參展，3天合計營業額突破320萬元。其中，泰國知名品牌NANA Coffee Roasters動員6位咖啡師來台參展，每日業績逼近10萬元；日本品牌Latte Art Mania Tokyo由創辦人親自領軍，日本4連霸拉花冠軍馬場健太到場與民眾互動，成為焦點。

市長黃敏惠表示，嘉義咖啡節不只是市集活動，更是串聯產地、品牌與國際市場的重要平台，透過產業交流、賽事與論壇，持續推動嘉義精品咖啡朝國際化發展。

返鄉青年組成的承辦團隊、雷霆山咖啡趙培淵與咖啡感獸江俊逸指出，嘉義具備成為國際精品咖啡貿易與人才培育核心的潛力。活動透過「+1 Presso城市串聯計畫」及「嘉義共好計畫」，串聯23家嘉義在地咖啡館與9家台北、台中等衛星城市品牌，限定Shot杯與300套「咖啡通行證」全數售罄，成功將咖啡熱潮延伸至城市巷弄。

今年活動也結合人才培育，從高中職校園賽到嘉義大學咖研社主辦「覺戰」全國手沖交流賽，展現嘉義深厚咖啡教育實力，其中興華中學奪下校園賽冠軍，嘉義大學獲得亞軍。

睽違數年重返台灣的PCA專業咖啡大師競技賽，今年吸引日本、泰國及多位台灣頂尖選手參與，提升活動國際專業度；論壇邀集方政倫、宋東弼等國內外咖啡職人對談，共同描繪嘉義精品咖啡產業鏈整合願景。

2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供

2026嘉義咖啡節勞動節連假，在嘉市棒球場外熱鬧落幕，3天活動吸引超過20萬人到訪，集結187家海內外咖啡與生活風格品牌參與，累積營業額突破1800萬元，展現嘉義咖啡市場強大消費力與國際吸引力。圖／嘉市府提供