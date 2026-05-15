握台積電等大廠工程...吳春山曝「AI列車看不到盡頭」卻擔心一件事

麗明營造董事長吳春山昨受台中市建築經營協會5月份大師講座邀請，演講「且行且歌且耕耘」。吳春山說，麗明手頭上在建工程累計逾600億元，包括台積電、聯發科等科技大廠廠房訂單滿滿，缺工是最大難題。「AI這列火車會開向哪裡，現在還看不到盡頭」、「神秘在加速」。

台中市建築經營協會理事長紀樹能說，吳春山從農家子弟翻轉人生，帶領麗明承攬故宮南院、號稱「世界最難蓋」的台中國家歌劇院、台中巨蛋等指標建築，更成為台積電、聯發科等科技大咖們背後最堅實的營造夥伴，30年來秉持「取之社會、用之社會」精神，公益實踐橫跨教育、醫療與藝文領域，足為建築業界後輩的學習典範。

麗明獲天下雜誌2000大企業調查報告，名列營造業排名全國第一；搭上AI列車，麗明目前在建工程金額累計逾600億元，包括台積電、台達電、聯發科、矽品等高科技廠辦工程。

吳春山認為，AI列車會開向哪裡，現在還看不到盡頭，「高科技廠一直神神秘秘地在找土地或現有廠房，沒有放慢腳步的感覺，反而是在加速。」

吳春山坦言，目前最大困難就是缺工，少子化加上土木建築系不再是大學畢業生首選，缺工已然是產業難題，麗明營造已有逾900名員工，還缺工約170人，他甚至在演講現場開口拜託台下的大老闆們幫忙徵才。

吳春山指出，面對工作挑戰與壓力，他透過「規律離線」維持決策判斷力，也就是透過攝影、散步、閱讀寫字，以及出國旅遊等脫離工作壓力漩渦，他還設定每年出國三、四個月目標，去年他剛結束南極27天遊程，今年3月到訪墨西哥15天，下周起規畫陸續前往泰國、越南、中亞、西班牙等國旅遊。