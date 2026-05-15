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創業之星報名 延至月底

經濟日報／ 記者何易霖／台北報導

全民創新動起來。為了讓新創企業與學生團隊有更充裕的時間規劃方向與準備，經濟日報第十屆「創業之星選秀大賽」報名截止日由原訂今（15）日，延長至5月31日（日）23時59分，把握報名關鍵倒數時刻，下一顆閃亮的創業之星很可能就是你。

經濟日報於2017年起舉辦「創業之星選秀大賽」，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助，歡迎新創公司及有志投入新創領域的學生團隊參賽。

今年賽事由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位為中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、臺灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地。

第十屆「創業之星選秀大賽」分為公司組與學生組，公司組、學生組冠軍各可獲得10萬元與5萬元獎金，冠軍與優勝團隊均可接受台大創創中心專業輔導，並獲本報報導。

今年賽事鎖定四類別，包括：一、科技與先進製造（鎖定具高技術壁壘的科學突破，如半導體、先進材料、能源、量子技術，以及工業4.0、智慧製造與物聯網硬體等）；二、生技醫療（新藥研發、精準醫療、醫療器材、數位健康及智慧醫療照護系統等）。三、AI與軟體服務 （跨領域AI應用、大型語言模型 、SaaS企業服務、數據分析與雲端解決方案等）；四、創新服務與商業模式 （針對非技術驅動型的產品、服務與商業模式創新）。

「您只管創業，故事我們來說」，今年「創業之星選秀大賽」由經濟日報與台大創創中心、創投顧問公司、金融投資團隊與知名企業等相關專業人士代表籌組評審委員會，統籌選拔作業，公司組與學生組都將選出冠軍一名、優勝二名。

公司組冠軍、優勝團隊，皆可獲得台大創創中心加速器計畫及獲得針對「組織及業務快速成長階段」新創團隊的客製化輔導。

本屆賽事即日起至5月15日（五）23：59截止報名，一律採線上報名，報名資訊細節請掃描QR Code，或上活動官網：https://money.udn.com/ACT/innovation/index.html

團隊

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