工紙雙雄漲價…兩年來首見 正隆5月起紙箱價提高10%

撐不住國內紙箱喊漲！工紙大廠正隆（1904）與永豐餘成本上揚啟動價格調整，正隆昨（14）日表示，自5月起將陸續調漲台灣市場工業用紙與紙箱售價10%；永豐餘則指出，因原物料漲勢未見趨緩，自4月起已陸續與客戶協調，針對部分成本較高的零星訂單反映成本。

工紙市場兩年多來醞釀漲價皆受阻，在油價等各種成本不斷攀升下，昨日兩大紙廠相繼釋出調價訊號，也反映國內工紙市場長期凍漲壓力已逼近臨界點。

正隆指出，過去兩年台灣工紙價格不升反降、累計跌幅近10%，但同期越南工紙售價已上漲約14%，凸顯台灣市場價格長期未能反映成本。此次調漲目標，是將價格拉回2024年第1季水準，預計兩個月內完成全面調整。

永豐餘則表示，近年受國際情勢變化影響，運費、能源、化工等原物料成本持續攀升，公司工紙產品過去持續自行吸收成本；但隨原物料上漲趨勢未見趨緩，工紙價格持續凍漲已難以因應，因此自4月起陸續與客戶協調，針對部分成本較高的零星訂單進行成本反映，實際漲幅則依訂單型態而定。

正隆分析，此次調漲並非單一原料因素，而是整體成本全面墊高。以2024年第1季至2026年第1季來看，人工成本累計增加約15%，運輸費用增加約8%，煤炭成本增加近10%，天然氣成本更大增約40%，企業經營壓力持續攀升。另一方面，近年配合節能減碳與環保政策，不僅投資建置生質能鍋爐，並自2025年起開始繳納碳費，預估每年碳費支出約1.2億元，相關成本亦已納入此次調價考量。

正隆近半年持續向客戶說明成本結構與經營壓力，最終取得客戶理解與共識，因此自5月起啟動工業用紙與紙箱調價，但將依客戶舊單交付情況與協商內容分階段實施，並非所有客戶同步調漲。

對於近期中東戰爭可能引發的能源與運輸波動，正隆坦言，此次10%調漲尚未將相關風險完全納入。若後續運費、能源或原物料價格僅小幅上升，公司仍會優先自行吸收；但若成本漲幅過大，不排除未來再度反映於售價。