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全家：零售業面臨「內需外流」大挑戰

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

全家（5903）董座葉榮廷昨（14）日表示，他認為零售業的「內需外流」現象，比景氣衝擊更大。面對零售業併購案頻傳，葉榮廷形容台灣零售業像「綜合競技場」，未來全家將朝發展「具有競爭力的供給」來回應消費需求。

葉榮廷昨日出席活動時表示，儘管台灣今年第1季經濟成長率（GDP）年增達13.69%，但零售市場並未同步明顯成長，包括民眾大量出國，以及透過跨境電商平台消費，正持續瓜分台灣內需市場；全家則將以「健康解憂站」為核心方向，把健康需求視為下一波零售成長的重要突破口。

他認為，景氣對零售業的影響不會立即反映，反而是「消費力分配不均」對零售業挑戰更大；零售業目前的困難，在於商品策略的取捨，例如究竟該開發高價值商品，還是更平價、高CP值商品，這類決策變更困難。

葉榮廷進一步提出「內需外流」現象，認為其對零售業的衝擊甚至可能比景氣更大。他將內需外流分成兩種情況，第一種是「人不在」，也就是消費者出國旅遊。根據他觀察，去年台灣出國人次約1,900萬人次，而今年出國人次甚至有望突破2,000萬人次。

第二種則是「人在、心不在」，也就是台灣消費者雖然人在台灣，但消費行為已轉往跨境境外電商平台。他指出，2024年跨境電商交易規模約600多億元，而2025年最新數據甚至已有人估達750億元，顯示內需外流對台灣零售業已形成相當大的壓力。

全家 電商 零售業

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