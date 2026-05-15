聽新聞
0:00 / 0:00
家庭民生用紙價格 還在撐
原物料、能源及人事成本持續攀升，紙業市場經營壓力加劇，但民生用紙價格仍「苦撐」不漲。正隆（1904）表示，家庭用紙近兩年售價反而下跌近9%，目前暫無主動調漲規劃；永豐餘家紙售價也自行吸收成本「還在撐」。
業者坦言，在市場競爭激烈及消費者對價格敏感度高等因素影響下，衛生紙等民生必需品的價格調整相對審慎，短期內仍以穩定價格為優先考量。
永豐餘、華紙昨（14）日同步公告第1季財報。華紙首季營收43.94億元，年減9.02%，稅後淨損1.77億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損0.16元。華紙先前法說會指出，目前市場整體氛圍偏謹慎，主要反映原料成本波動與需求能見度仍未明朗，企業在接單與出貨上普遍保守。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。