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家庭民生用紙價格 還在撐

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導

原物料、能源及人事成本持續攀升，紙業市場經營壓力加劇，但民生用紙價格仍「苦撐」不漲。正隆（1904）表示，家庭用紙近兩年售價反而下跌近9%，目前暫無主動調漲規劃；永豐餘家紙售價也自行吸收成本「還在撐」。

業者坦言，在市場競爭激烈及消費者對價格敏感度高等因素影響下，衛生紙等民生必需品的價格調整相對審慎，短期內仍以穩定價格為優先考量。

永豐餘華紙昨（14）日同步公告第1季財報。華紙首季營收43.94億元，年減9.02%，稅後淨損1.77億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損0.16元。華紙先前法說會指出，目前市場整體氛圍偏謹慎，主要反映原料成本波動與需求能見度仍未明朗，企業在接單與出貨上普遍保守。

華紙 永豐 永豐餘

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