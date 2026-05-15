Extel評比 台灣大最受尊崇企業

知名國際財經研究機構Extel (原《機構投資人Institutional Investor》) 舉辦「2026年度亞洲最佳管理團隊」票選，昨（14）日公布結果，台灣大哥大（3045）表現亮眼，在亞洲區（不含日本、中國大陸）五度蟬聯「最受尊崇企業」並居電信業之冠；在全亞洲（不含日本）評比中，連續四年榮獲「最受尊崇企業」，且為電信產業中唯一入選的台灣企業。

台灣大同時在全亞洲與亞洲區雙榜之「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係團隊」、「最佳投資人關係」、「最佳 ESG」及「最佳董事會」六大項目連續4至5年穩居前三，自全亞洲50家受評電信業者中脫穎而出，充分展現國際資本市場對台灣大全方位經營的高度肯定。

Extel 2026年度調查邀請總計1,249家機構、共5,581名投票者，涵蓋來自1,090家機構的4,743名買方專業投資人、159家機構的838名賣方分析師，針對亞洲23個產業、共計2,520家公司及2,728名受評人選進行嚴格票選。僅55家企業獲頒最高榮譽「最受尊崇企業」，台灣大亦名列其中。

調查使用發展數十年的評比方法論，嚴格篩選投票人身分，且不接受第三方贊助，就企業經營管理、永續治理、投資人關係與董事會等面向進行綜合評估，被視為全球資本市場最具指標性的管理團隊評比之一。

台灣大總經理林之晨表示，非常榮幸連續5年獲得Extel肯定。台灣大在AI驅動下，Telco電信本業、Telco+企業事業、Telco+Tech科技電信事業三大引擎加速成長，帶動整體營運規模與價值結構升級，正式進入黃金10年，將透過AI加速獲利規模化，朝永續經營的科技電信公司穩步邁進。

台灣大哥大財務長張家麒表示，台灣大三層次策略已轉化為實質股東回報。2025年合併EBITDA創歷史新高、營業利益寫下14年新高；且每股現金股利4.8元，創2019年以來新高。