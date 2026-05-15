聽新聞
0:00 / 0:00

Extel評比 台灣大最受尊崇企業

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
台灣大哥大總經理林之晨獲選《Extel》全亞洲「最佳執行長」。台灣大哥大／提供
台灣大哥大總經理林之晨獲選《Extel》全亞洲「最佳執行長」。台灣大哥大／提供

知名國際財經研究機構Extel (原《機構投資人Institutional Investor》) 舉辦「2026年度亞洲最佳管理團隊」票選，昨（14）日公布結果，台灣大哥大（3045）表現亮眼，在亞洲區（不含日本、中國大陸）五度蟬聯「最受尊崇企業」並居電信業之冠；在全亞洲（不含日本）評比中，連續四年榮獲「最受尊崇企業」，且為電信產業中唯一入選的台灣企業。

台灣大同時在全亞洲與亞洲區雙榜之「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係團隊」、「最佳投資人關係」、「最佳 ESG」及「最佳董事會」六大項目連續4至5年穩居前三，自全亞洲50家受評電信業者中脫穎而出，充分展現國際資本市場對台灣大全方位經營的高度肯定。

Extel 2026年度調查邀請總計1,249家機構、共5,581名投票者，涵蓋來自1,090家機構的4,743名買方專業投資人、159家機構的838名賣方分析師，針對亞洲23個產業、共計2,520家公司及2,728名受評人選進行嚴格票選。僅55家企業獲頒最高榮譽「最受尊崇企業」，台灣大亦名列其中。

調查使用發展數十年的評比方法論，嚴格篩選投票人身分，且不接受第三方贊助，就企業經營管理、永續治理、投資人關係與董事會等面向進行綜合評估，被視為全球資本市場最具指標性的管理團隊評比之一。

台灣大總經理林之晨表示，非常榮幸連續5年獲得Extel肯定。台灣大在AI驅動下，Telco電信本業、Telco+企業事業、Telco+Tech科技電信事業三大引擎加速成長，帶動整體營運規模與價值結構升級，正式進入黃金10年，將透過AI加速獲利規模化，朝永續經營的科技電信公司穩步邁進。

台灣大哥大財務長張家麒表示，台灣大三層次策略已轉化為實質股東回報。2025年合併EBITDA創歷史新高、營業利益寫下14年新高；且每股現金股利4.8元，創2019年以來新高。

台灣大哥大 大同 中國大陸

延伸閱讀

華航獲標普全球永續年鑑Top1% 全球航空業唯一入列

中華航空9度入選標普全球永續年鑑 獲頒全球航空業Top 1%殊榮

中華航空出席標普全球永續年鑑表彰典禮 獲頒全球航空業Top 1%殊榮

標普永續年鑑／遠傳勇奪第一名

相關新聞

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？ 統一集團回應了

根據《路透》報導，握有肯德基與必勝客台灣、香港、澳門及越南特許經營權的怡和集團，傳出有意出售旗下餐飲業務，整體交易估值上看4億美元（約新台幣130億元）。市場消息指出，包括統一企業、凱雷集團與百勝中國等均傳出參與競標，引發市場高度關注。對此，統一集團表示，對市場傳聞不予評論，但強調對任何具策略意義的投資機會，皆會審慎評估。

工紙雙雄漲價…兩年來首見 正隆5月起紙箱價提高10%

撐不住國內紙箱喊漲!工紙大廠正隆與永豐餘成本上揚啟動價格調整，正隆昨（14）日表示，自5月起將陸續調漲台灣市場工業用紙與紙箱售價10%；永豐餘則指出，因原物料漲勢未見趨緩，自4月起已陸續與客戶協調，針對部分成本較高的零星訂單反映成本。

全家：零售業面臨「內需外流」大挑戰

全家董座葉榮廷昨（14）日表示，他認為零售業的「內需外流」現象，比景氣衝擊更大。面對零售業併購案頻傳，葉榮廷形容台灣零售業像「綜合競技場」，未來全家將朝發展「具有競爭力的供給」來回應消費需求。

標普永續年鑑／華航九度入選標普永續年鑑

2026年標普全球永續年鑑 （S&P Global 2026 The Sustainability Yearbook）獲獎名單揭曉，華航憑藉卓越的ESG經營表現，九度入選標普全球永續年鑑，勇奪企業永續評比全球航空產業最高分，成為全球唯一榮膺Top 1%肯定的航空公司，象徵華航在全球永續治理中位居最頂尖1%行列。

家庭民生用紙價格 還在撐

原物料、能源及人事成本持續攀升，紙業市場經營壓力加劇，但民生用紙價格仍「苦撐」不漲。正隆表示，家庭用紙近兩年售價反而下跌近9%，目前暫無主動調漲規劃；永豐餘家紙售價也自行吸收成本「還在撐」。

中華電 ESG治理卓越

中華電信昨（14）日宣布，根據MSCI 2026年ESG評等結果，中華電信蟬聯該評等之最高等級AAA，成為全球電信產業中少數獲此殊榮的企業之一。截至今年4月，中華電信ESG加權總分居全球同業之冠，顯示出在永續治理的國際級卓越表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。