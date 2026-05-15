中華電 ESG治理卓越

中華電信（2412）昨（14）日宣布，根據MSCI 2026年ESG評等結果，中華電信蟬聯該評等之最高等級AAA，成為全球電信產業中少數獲此殊榮的企業之一。截至今年4月，中華電信ESG加權總分居全球同業之冠，顯示出在永續治理的國際級卓越表現。

MSCI ESG報告指出，中華電信蟬聯AAA評等，主要在資料安全與商業道德兩大關鍵指標上表現位居全球電信產業的領導地位。MSCI指出，身為處理龐大用戶數據的電信領導者，中華電信展現了強大的風險管理意識，針對潛在的數據外洩威脅，建立完善的資安事件應變與即時處理機制，能有效降低監管風險並維護企業聲譽，中華電信於該項指標分數遠高於產業平均，表現超出產業水準。

中華電在公司治理面向得分不僅優於同業，亦大幅超越產業平均，包含反貪腐政策由董事會層級直接監督，可確保商業道德落實於各項經營環節中，且設置首席獨立董事與提名委員會，並由具風險管理背景的專家擔任董事，強化經營透明度與問責機制，進一步展現公司對誠信與風險管理的高度承諾。在勞工管理面向，中華電信致力打造育兒友善的幸福職場，提供所有員工給薪產假與陪產假，此等非薪酬福利措施也深受MSCI肯定，得分大幅提升且超越產業平均。

MSCI為全球主要的ESG評比機構之一，針對企業在環境、社會、治理三大面向的表現進行分析，聚焦在氣候變遷、自然資本、人力資源、產品責任、公司治理和公司行為準則等議題，並進一步細分關鍵指標，依據產業特性定義相關的關鍵指標與權重，最終綜合企業表現給予評等，由低至高可分為CCC-AAA共7級，其研究和評等結果是許多國內外投資人在做投資決策時的重要參考。

中華電信近期榮獲2025年公司治理評鑑上市公司前5%之最高榮譽，也以全球前5%的ESG分數蟬聯入選道瓊領先指數「世界成分股」與「新興市場成分股」，更四度列名標普全球永續年鑑。