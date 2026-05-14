國內工紙喊漲後下一波換衛生紙漲？永豐餘、正隆這樣說

原物料、能源與人事成本持續攀升，紙業市場經營壓力升高，國內工紙率先啟動調價，但家庭用紙價格仍在「苦撐」。正隆（1904）表示，目前暫無主動調漲家庭用紙價格規劃；永豐餘（1907）家紙售價目前也「還在撐」，持續自行吸收成本，顯示在市場競爭激烈及價格敏感度高等考量下，造紙業對衛生紙等民生用紙價格調整態度仍相對審慎。

正隆表示，家庭用紙同樣面臨原料紙漿與人事成本上漲壓力，但因市場競爭激烈，加上衛生紙屬民生必需品，價格敏感度高，即便過去兩年家紙售價下跌近9%，目前公司仍暫無主動調漲家庭用紙價格規劃，後續仍將視市場供需與領導品牌動向而定。

市場人士指出，家庭用紙目前也已來到漲價的臨界點，主要是整體成本壓力同樣持續升高，除原料紙漿價格波動外，包材、印刷、運輸與人事等成本近年也同步墊高，使家紙業者經營壓力明顯增加。不過，由於衛生紙屬高敏感度民生用品，加上市場競爭激烈，各品牌對價格調整態度十分謹慎。