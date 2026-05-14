快訊

習近平談台灣說重話 美國務卿魯比歐：中國傾向和平統一

聽新聞
0:00 / 0:00

國內工紙喊漲後下一波換衛生紙漲？永豐餘、正隆這樣說

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
市場人士指出，家庭用紙目前也已來到漲價的臨界點。示意圖／ingimage
市場人士指出，家庭用紙目前也已來到漲價的臨界點。示意圖／ingimage

原物料、能源與人事成本持續攀升，紙業市場經營壓力升高，國內工紙率先啟動調價，但家庭用紙價格仍在「苦撐」。正隆（1904）表示，目前暫無主動調漲家庭用紙價格規劃；永豐餘（1907）家紙售價目前也「還在撐」，持續自行吸收成本，顯示在市場競爭激烈及價格敏感度高等考量下，造紙業對衛生紙等民生用紙價格調整態度仍相對審慎。

正隆表示，家庭用紙同樣面臨原料紙漿與人事成本上漲壓力，但因市場競爭激烈，加上衛生紙屬民生必需品，價格敏感度高，即便過去兩年家紙售價下跌近9%，目前公司仍暫無主動調漲家庭用紙價格規劃，後續仍將視市場供需與領導品牌動向而定。

市場人士指出，家庭用紙目前也已來到漲價的臨界點，主要是整體成本壓力同樣持續升高，除原料紙漿價格波動外，包材、印刷、運輸與人事等成本近年也同步墊高，使家紙業者經營壓力明顯增加。不過，由於衛生紙屬高敏感度民生用品，加上市場競爭激烈，各品牌對價格調整態度十分謹慎。

永豐餘 正隆 衛生紙

延伸閱讀

東和鋼鐵調漲H型鋼 今年已漲九次

陽光行動／供需失衡 碳權定價交易1年半僅成交5筆

三星罷工箭在弦上…大陸華強北DDR4報價先飆20% 南亞科、華邦樂開懷

不止油價飆漲 美國住房、食物、服務價格也變貴了

相關新聞

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？ 統一集團回應了

根據《路透》報導，握有肯德基與必勝客台灣、香港、澳門及越南特許經營權的怡和集團，傳出有意出售旗下餐飲業務，整體交易估值上看4億美元（約新台幣130億元）。市場消息指出，包括統一企業、凱雷集團與百勝中國等均傳出參與競標，引發市場高度關注。對此，統一集團表示，對市場傳聞不予評論，但強調對任何具策略意義的投資機會，皆會審慎評估。

國內工紙喊漲後下一波換衛生紙漲？永豐餘、正隆這樣說

原物料、能源與人事成本持續攀升，紙業市場經營壓力升高，國內工紙率先啟動調價，但家庭用紙價格仍在「苦撐」。正隆（1904）表示，目前暫無主動調漲家庭用紙價格規劃；永豐餘（1907）家紙售價目前也「還在撐」，持續自行吸收成本，顯示在市場競爭激烈及價格敏感度高等考量下，造紙業對衛生紙等民生用紙價格調整態度仍相對審慎。

國內紙箱要漲了！工紙雙雄撐不住 正隆5月起陸續調漲10%

國內紙箱要漲價了！工紙市場積壓兩年多的成本壓力正式反映售價。工紙大廠正隆（1904）與永豐餘（1907）相繼啟動價格調整。其中，正隆14日表示，自5月起將陸續調漲台灣市場工業用紙與紙箱售價10%；永豐餘則指出，因原物料漲勢未見趨緩，自4月起已陸續與客戶協調，針對部分成本較高的零星訂單反映成本。兩大紙廠相繼釋出調價訊號，也反映國內工紙市場長期凍漲壓力已逼近臨界點。

瞄準台灣軌道經濟 JR東日本：台灣親日氛圍吸引投資

JR東日本集團先前加入台北車站商場招標案，雖未得標，仍受市場關注。JR東日本台灣開發總經理濱野芳行今天表示，會重新振奮起...

且行且歌且耕耘！麗明董座吳春山分享負重遠行人生哲學

台中市建築經營協會5月份大師講座，14日邀請麗明營造董事長吳春山以「且行且歌且耕耘」為題，從成長歷程、公司經營到公益實踐，分享他在跌宕人生中如何保持瀟灑樂觀，實踐奉獻社會的初衷，期許在肩負企業責任的同時，不忘追求精彩充實的每一天。

防預售屋「爛尾樓」 政院拍板履約擔保新制

行政院副院長鄭麗君13日主持「行政院消費者保護會第98次會議」，會中通過內政部擬定的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分修正案，強化預售屋履約擔保機制，以降低「爛尾樓」風險，保障購屋者權益；同時也通過交通部擬訂的「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，強化郵輪旅遊消費保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。