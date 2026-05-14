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竹科外溢效應發酵 新豐房市新熱點萬坪造鎮案引關注

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
湖口交流道串聯國道一號與區域快速路網，大幅提升新豐往返竹科與桃園等地通勤便利性。業者提供
湖口交流道串聯國道一號與區域快速路網，大幅提升新豐往返竹科與桃園等地通勤便利性。業者提供

隨著新竹科學園區產業動能持續擴張，大新竹生活圈版圖逐步向外延伸，位於園區北端門戶的新豐鄉，近年快速崛起，成為區域房市關注焦點。

業界觀察指出，新豐串聯新竹科學園區與竹北台元科技園區、昌益科技產發園區、AI智慧園區、生醫園區及湖口、鳳山工業區等七大產業聚落，具備交通與產業雙重優勢，發展潛力備受市場期待。

看準區域成長趨勢，台中品牌建商富宇建設於新豐推出指標個案「富宇-大景」，採萬坪基地、分期開發的造鎮模式，規劃完整的生活聚落。該案主打結合綠意景觀與居住機能，鎖定科技族群與首購自住客層，期望打造兼具生活品質與自然環境的住宅新典範。

在交通條件方面，新豐區域路網逐步完善，除銜接國道一號與西濱快速道路外，亦有新台一線替代道路與西側外環系統持續建設中，有助提升整體通勤效率。此外，山崎地區正推動都市計畫轉型，預計規劃約5公頃兒童公園及校園用地，公共設施逐步到位。

生活機能部分，「富宇-大景」距新豐火車站商圈約1.9公里，周邊涵蓋連鎖餐飲、零售通路及在地夜市，日常採買便利。教育資源方面，鄰近山崎國小、忠孝國中及多所高中與大學，形成完整12年教育體系，滿足家庭客層需求。

休閒環境亦為區域一大優勢，透過台61線快速道路可串聯新豐濱海遊憩區與紅樹林生態保護區，周邊包含鳳崎落日步道及主題遊樂園區，提供多元假日休閒選擇。

市場人士分析，隨著竹北房價持續走高，購屋需求外溢至周邊區域，新豐在交通、產業與生活機能逐步成熟下，有望成為下一波房市成長熱區。「富宇-大景」作為區域少見的大型造鎮案，將成為觀察新豐房市發展的重要指標。

產品規劃方面，該案主打2至3房格局，採低戶數設計，每層4至6戶、雙電梯配置，強調居住單純性與動線品質，並規劃低密度開發、千坪景觀花園與零店面純住宅環境，營造更安靜純粹的居住氛圍。戶戶訴求大面開窗、良好採光與通風條件，讓住戶回家後不只是進入社區，而是真正回到舒適放鬆的生活環境。

富宇建設表示，「富宇-大景」目前推出開案限時優惠付款方案，訂簽49萬元起，並同步祭出早鳥優惠贈輕裝潢專案，鎖定大新竹自住市場需求。

「富宇-大景」以萬坪造鎮規模進駐新豐核心生活圈，打造大竹科新世代宜居聚落。業者提供
「富宇-大景」以萬坪造鎮規模進駐新豐核心生活圈，打造大竹科新世代宜居聚落。業者提供

新豐車站周邊商圈餐飲、採買與生活服務齊備，成為居民日常生活的重要核心。業者提供
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新竹 竹科 房市

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