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瞄準台灣軌道經濟 JR東日本：台灣親日氛圍吸引投資

中央社／ 台北14日電
JR東日本集團先前加入台北車站商場招標案，雖未得標，仍受市場關注。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
JR東日本集團先前加入台北車站商場招標案，雖未得標，仍受市場關注。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

JR東日本集團先前加入台北車站商場招標案，雖未得標，仍受市場關注。JR東日本台灣開發總經理濱野芳行今天表示，會重新振奮起來，持續瞄準台灣「軌道經濟」，他也觀察，台灣非常親日，到日本玩的旅客多，整個氛圍讓日本企業感到安心、有希望，增加企業投資意願。

台北車站商場經營權招標結果在今年4月28日出爐，台鐵公布由新光三越列為最優先申請人，除了國內通路大咖出手爭奪此案，日本鐵道業者JR東日本加入戰場，也受到市場關注。

日本書店TSUTAYA BOOKSTORE進駐松山文創園區，今天舉辦開幕活動，並由台灣蔦屋董事長大塚一馬與JR東日本台灣商業開發總經理濱野芳行簽署業務合作備忘錄。

濱野芳行表示，蔦屋在日本、台灣也有很多的商場，同集團的「艾妥列（atre）」在日本也是有非常多的商業設施，目前的計劃是利用雙方相關擁有的店鋪，互相交流台日的商品與文化。

談到在台北車站商場招標案落馬，濱野芳行坦言，確實很難過，「會重新振奮起來」，瞄準台灣目前多縣市都蓬勃發展的鐵道經濟。

他強調，還是非常積極，展開台灣的一些相關事業，包括如何活用在日本累積的車站內商業設施經營的這個經驗，以及相關軌道經濟開發的經驗，希望可以回饋給台灣社會；鎖定政府標案，「只要有機會，都會去嘗試」。

針對由台灣捷爾東商業開發經營的「Metro Corneratre台北車站店」開發案，JR東日本台灣商業開發營業開發部協理柴生田春野表示，目前已開幕3個店鋪，月底還要再加入4個，第二階段會在2年之後開始，將會接手兩側店舖。

至於如何看待台北車站商圈，濱野芳行看好，未來台北車站西側有台北雙星營運，會帶來更多商業契機和人流，也關注台鐵、台中、桃園等多個區域的鐵道經濟，目前會先以車站商業空間為重心去發展，也包括與車站連結的建築物。

台日近幾年交流頻繁，日本企業投資台灣，連鎖店也加碼擴張，濱野芳行表示，第一個原因是台灣非常親日，整個氛圍會讓日本企業感到有希望、安心，加上台灣民眾赴日旅遊非常多，他們在台灣也都會想重溫日本美食的回憶，增加日本企業投資的意願和機會。

他也提到，也很希望台灣企業多到日本發展，日本非常喜歡台灣食物，如果有台灣優秀的品牌、優秀的一些食衣住行方面的東西，可以給日本人很多的提案，甚至在商貿上有更多的進展，希望能協助台灣方面在日本艾妥列商場做展店和宣傳。

台北車站 日本 新光三越

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