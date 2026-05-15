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策略行銷／築起電商護城河

經濟日報／ 黃聖閔

這陣子談跨境電商，很多人第一時間都把焦點放在價格。覺得海外平台便宜、出貨快、選擇多，本土平台當然難打。但如果只把問題看成價格戰，往往會看錯。真正讓本土品牌吃力的，不只是價格差，而是制度差。

當海外平台可以利用稅制落差、監管灰區、履約責任模糊與低價補貼快速擴張時，本土品牌面對的就不是單純競爭，而是一場規則不對稱的比賽。這也是為什麼近期愈來愈多本土平台開始喊「守門戶」。重點不是保護誰，而是要把競爭拉回公平起跑線。

首先，品牌要看懂，今天的戰場已經不是流量競爭，而是制度競爭。

過去很多企業以為，只要把廣告投得更精準、促銷做得更兇，就能把客人搶回來。然而在實際情況中，消費者會流向跨境平台，往往不是因為哪一個banner比較漂亮，而是因為整體交易條件更有吸引力。當對方在稅負、商品審查、退換貨責任或價格補貼上有更多操作空間，本土業者如果只靠行銷硬扛，通常只會愈打愈累。再者，真正要守住的，不只是市場份額，而是信任與秩序。

很多人聽到「守門戶」三個字，直覺會擔心是不是走回保護主義。但我反而認為，台灣現在更需要討論的是公平交易的基本盤。

消費者當然有權利追求便宜，但前提應該是：所有參賽者承擔差不多的責任。商品標示要不要一致？稅務申報要不要一致？出問題時誰負責？資料安全誰承擔？如果這些標準不一致，最後受傷的，不只是本土平台，而是整個市場對交易安全的信任。

第三，對本土品牌來說，與其抱怨，不如趁早把自己的護城河做厚。

我最常提醒的一件事是：當價格打不贏時，就不要只打價格。品牌至少要在幾件事上努力。

一、會員資產。平台流量可以借，會員關係不能借。沒有自己的名單、分群與再行銷能力，品牌永遠只能在別人的土地上付租。

二、履約體驗。出貨速度、客服回應、售後處理，看起來不性感，卻最能決定回購。很多品牌廣告做得不差，但一遇到缺貨、延遲、客訴，前面花的錢就全部漏掉。

三、法遵與信任敘事。以前這些被當成後勤，現在反而會變成品牌差異。當市場愈來愈混亂，能清楚告訴消費者「我的商品來源清楚、我的售後有保障、我的資料使用有邊界」，這些都會變成成交理由。

四、政府與平台若要真正守門戶，不能只喊口號，而要把規則落地。

如要讓市場回到比較健康的狀態，關鍵不是情緒，而是執行。該補的制度要補，該查的漏洞要查，該釐清的責任要釐清。否則本土平台喊得再大聲，品牌端還是只能各自苦撐。

台灣電商接下來比的，已經不只是誰比較便宜，而是誰能在相對公平的制度裡，把信任、履約與顧客關係做得更紮實。

守門戶不是關起門來，而是先把規則立起來。因為真正能讓品牌活下來的，從來不是保護，而是公平。

（作者是電商陪跑社社長╱撼星數位行銷總經理）

電商 跨境電商 吸引力

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