管理前哨站／管理能力的真諦

管理矩陣原理告訴我們，管理工作具有專業性與普遍性，專業性是指管理是一門專精的科學，經理人職位愈高，愈需要專精於管理。普遍性是指企業各功能都必須納入管理，舉凡生產、行銷、人資、研發、財務，資訊、後勤等，都需要管理來領航與整合。

管理工作貴在「精準」、「到位」，精準才會命中目標，到位才能完美無缺。經理人都知道管理能力很重要，但「管理能力」這四個字很抽象，言人人殊，缺乏聚焦與共識，不容易具體言傳。

事實上，「管理能力」要達成共識，必須予以「操作性」定義，將其細分為幾個構面，分別賦予具體關鍵指標，讓職場上人人都說同樣語言，大家都做正確的事，才有助事半功倍，順利達成目標。

「操作性」定義是指轉個彎，從另一個角度詮釋，將抽象的質化指標轉換為量化指標，指出所要衡量的構面與具體指標。「管理能力」的操作性定義可以從下列六個指標來觀察。

一、擘劃策略的能力：管理工作的特質在於胸有成竹，為組織發展訂定正確方向。具體而言，經理人的工作旨在擘劃組織使命與願景，規劃目標與策略，審視達成目標的可行計畫。管理能力就是在衡量經理人擘劃策略能力的高低，包括目標明確，策略精準，計畫可行，都是管理能力的真諦。

二、解決問題的能力：企業經營過程中出現問題乃經營的常態。管理旨在解決經營上所遭遇到的問題，而管理能力是在觀察及衡量經理人解決問題能力的高低。問題解決了，工作進行更順暢，表示管理工作向前邁進一步，經營績效可望更上一層樓。

三、化解壓力的能力：管理工作多元且複雜，經理人面對排山倒海而來的內外壓力，忙得不可開交。加上經理人的出身背景、經驗、歷練、素養、職位，各不相同，面對的壓力各異。管理能力第三個指標就是在觀察及衡量經理人化解壓力，從容因應能耐的高低。

四、溝通協調的能力：管理工作特別講究包容，整合不同意見，創造綜效，經理人肩負整合不同意見的重任，領導組織達成目標。領導貴在發揮管理的高度智慧，善用溝通協調的藝術，傾聽並整合各方意見，化異求同，達成共識。管理能力第四個衡量指標，旨在觀察經理人溝通與協調能力的高低。

五、管控計畫的能力：徒法不足以自行，光有策略不見得就能高枕無憂的達成目標。因此必須有一套機動而有效的管控機制，嚴密監視，適時管控，適度做必要修正，讓意外狀況無所遁形。管理能力第五個觀察指標，就是在衡量經理人管控計畫執行能力的高低。

六、達成目標的能力：目標包括可以用具體數據呈現的有形目標，或稱量化目標，例如營業額、獲利率，以及難以用具體數據衡量的無形目標，或稱質化目標，例如品牌價值、顧客滿意。經理人管理能力強不強，就是在觀察及考驗達成目標能力的高低。

抽象的管理能力，光從字面上定義，難窺其堂奧，不易理解其內涵，以致常出現言人人殊現象。上述六個操作性定義，將質化指標轉換為量化指標，明確指出要衡量什麼及如何衡量，即可精準衡量經理人管理能力的高低。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）