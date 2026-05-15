顯而立見／判斷 AI 時代人才的標準

現在這時代，AI的速度驚人。寫一份報告，它幾秒鐘就能完成；準備提案，它立刻排出漂亮的架構。而當技能和效率逐漸被壓縮到工具層面，人類還剩下什麼價值？很多朋友問我，假設履歷、作品甚至面試回答都可能是AI生成的，我們該如何判斷一個人是不是人才？

我曾帶過很多不同風格的夥伴，讓我深刻地理解了「人才」這件事。

第一種人屬於行動派。你交代任務，他雖然還有些地方不明白，但會立刻開始做，然後一邊摸索、一邊解決問題。這類人往往適合營運，他們的強項是推動事情不斷前進。

第二種人會在完成任務後再回頭問一句：「還有什麼需要我幫忙的嗎？」這一問，讓他們的角色不只停留在執行，而是能推動事情更遠。

第三種人則是企劃型。他們拿到任務後的第一反應，往往不是怎麼做，而是「為什麼要這樣做？如果換個做法會怎麼樣？」這樣的人會不斷追問與修正方向，適合產品與規劃。

這三種類型缺一不可。有人專注落地，有人把任務推到更廣的場域，有人則時時檢視方向。人才管理的真諦，不是要把人套進一個固定的標準，而是讓他們能在最合適的位置上發揮。

AI的出現把這些圖景拉到了新的高度。機器能解題，但它解的是表面的題目。真正的突破，來自於問對問題。記得有一次，我們團隊一位年輕業務拿著AI生成的提案去見客戶，數據齊全、邏輯完整，卻沒有打動人。直到最後他忽然問了一句：「您最擔心的是什麼？」對方沉默了片刻，才把真正的顧慮說出口。合作因此才找到轉機。AI提供了答案，但真正打開局面的，是那一句人類的追問。

所以，在AI時代，我們要找的人才不是單純的工具操作者，而是擁有幾種關鍵特質的人。首先是能定義問題的人，他們知道什麼才是真正該解的題目。其次為能跨域整合的人，他們懂得把科技、商業、文化與人性連結起來。

第三，是有判斷與責任感的人，他們能在資訊過載的世界裡，承擔最後的選擇。能持續學習的人是第四種，他們不會固守舊有框架，而是願意更新自己。最後則是能展現人性的人，他們帶來想像與同理心，讓冰冷的工具變得溫暖。

不過，光知道需要什麼樣的人還不夠，還要能辨別。要識別人才，最簡單的方法不是看技能，而是看三個細節。

一是看他的問題意識，是否能重新定義題目。再者看他是否願意在任務之外再多問一句。最後的是看他的選擇。技能可以透過學習補齊，但一個人做出的選擇，才會揭示他的價值觀。

我把這些想法整理成一個公式，簡單卻實用：MAN。M是Morality，道德與信任的基礎。A是Asking，提問與探索的引擎。N是Network，連結與共感的放大器。真正的人才，是這三個元素相乘的結果。缺少任何一個，力量就無法完整展現。

沒有Morality，一切成就都會崩塌。沒有Asking，方向就會迷失；沒有Network，影響力就會被困在個人之中。

AI可以模仿技能，但無法模仿人心。下一次選人才，不要只問他會什麼，而要看他怎麼想、怎麼問、怎麼選。因為在AI的浪潮裡，成為一個真正的MAN，才算得上是人才。

（作者是潮網科技產品策略長）