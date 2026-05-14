且行且歌且耕耘！麗明董座吳春山分享負重遠行人生哲學

台中市建築經營協會5月份大師講座，14日邀請麗明營造董事長吳春山以「且行且歌且耕耘」為題，從成長歷程、公司經營到公益實踐，分享他在跌宕人生中如何保持瀟灑樂觀，實踐奉獻社會的初衷，期許在肩負企業責任的同時，不忘追求精彩充實的每一天。

「人生如負重遠行，且行且歌且耕耘」是吳春山此次演講的主軸。「且行」是腳踏實地的持續前行；「且歌」代表面對波折時的瀟灑豁達；「且耕耘」則是對社會奉獻的承諾，三層意境環環相扣，構成他多年來面對挑戰的內在底蘊。

1958年出生於彰化員林農家的吳春山，家境清寒卻激發其奮發向上的意志，永靖高工建築科畢業後投入職場，1994年以2億元創業，前5年歷經艱辛，曾遭遇建設公司倒債近1億元，然而他深信「書中自有黃金屋」，認為閱讀積累的知識，總能在公司面臨困境時閃現解決之道。

跨越低谷後，麗明營造穩健成長，2025年營收創下約287.1億元新高、年增31.6%，當年新承攬案件總金額達430.16億元，麗明代表作包含「全球最難蓋」的台中國家歌劇院、故宮南院、高雄展覽館，以及正在興建中的台中巨蛋工程。

搭上AI列車，麗明目前在建工程金額累計600餘億元，包括台積電、台達電、聯發科、矽品等高科技廠辦工程，預估今年營收可超過300億元。而麗明也獲《天下雜誌》2000大企業調查報告，名列營造業排名全國第一。

面對缺工與通膨挑戰，吳春山透過「規律離線」維持決策判斷力，並將「攝影散步」與「閱讀寫字」融入每日生活，10年來他以手機隨手拍下上萬張照片，並透過辦理攝影展與作品義賣，累計捐款金額已超過500萬元。

吳春山透露，所謂規律離線，是指人往往遵循一個固定的軌道在走，結果經常在漩渦中跑不出來，他建議，在面對高壓力時，除了工作之外，不妨跳脫一下，就算做些無聊的事也無妨，不要讓心情老是處於緊繃的狀況，反而會有意想不到的收穫。

除了攝影散步、閱讀寫字，吳春山自我要求每年出國三、四個月，遊山玩水，讓心情跳脫一下。像去年他剛結束南極27天的遊程，今年3月又去墨西哥15天，下周起又要規劃陸續前往泰國、越南、中亞、西班牙等國旅遊。

麗明自1996年起，堅持每日上午7點55分舉行半小時讀書會，由員工輪流朗讀，吳春山本人每周閱讀至少4本財經雜誌，每次購書量達800多本，「確保每位同仁一人一本」。這份持續學習的能量，也讓他在2024年取得逢甲大學建設規劃與工程博士學位。

在公益領域，麗明自2001年起、連續24年每年農曆7月舉辦捐血活動，從最初125袋累計至今已超過2萬168袋。

此外，他還協助瑪喜樂社福基金會籌募「二林喜樂方舟」經費，更斥資2億元捐贈近1.3萬件豬藝術品，打造原肉品市場拍賣館的「小豬藝文基地」，將營造事業與藝文公益緊密結合。

吳春山曾獲選1997年第二十屆青年創業楷模、2015年年度建築人物，以及2021年安永企業家獎，是首位獲得「穩健共榮企業家」獎項的營建類企業家。

台中市建築經營協會理事長紀樹能表示，吳春山從農家子弟翻轉人生，30年來秉持「取之社會、用之社會」精神，其公益實踐橫跨教育、醫療與藝文領域，足為建築業界後輩的學習典範。