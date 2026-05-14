防預售屋「爛尾樓」 政院拍板履約擔保新制

行政院副院長鄭麗君13日主持「行政院消費者保護會第98次會議」，會中通過內政部擬定的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」部分修正案，強化預售屋履約擔保機制，以降低「爛尾樓」風險，保障購屋者權益；同時也通過交通部擬訂的「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，強化郵輪旅遊消費保障。

針對預售屋部分，行政院指出，此次修法主要聚焦履約擔保機制。其中，「不動產開發信託」及「價金信託」新增規範，明定買方所繳價金原則上須直接存入專戶，且專款僅能用於支付工程款與相關稅費，確保資金專款專用。

在「價金返還之保證」方面，則明定保證責任範圍，以實際繳存於專戶內的買方價金為限；至於「同業連帶擔保」部分，則要求擔保公司負有「續建至完工後交屋」義務，以降低建案停擺風險。

此外，配合《再生能源發展條例》規定，也要求建商須於契約中載明太陽光電設備設置內容，以及後續管理維護責任歸屬，讓消費者於購屋初期即可掌握相關資訊。

鄭麗君表示，預售屋交易金額高、興建期程長，涉及廣大購屋族群權益，本次修法核心在於透過多元履約擔保機制，確保專款專用與續建完工交屋。她也要求內政部後續依法公告新制，並加強宣導與契約備查查核，確保業者落實履約擔保機制。

另一方面，針對郵輪旅遊市場，行政院指出，由於郵輪商品內容多元，且常透過不同通路銷售，過去容易衍生契約相對人、費用項目及航程異動責任不明等消費爭議，因此此次也訂定郵輪船票服務定型化契約規範。

新制明定，郵輪公司須清楚揭露船票金額，不得變相加價；旅客若於航程開始前無法參加，可申請由第三人替代參加，業者非有正當理由不得拒絕。若因可歸責於郵輪公司的因素導致航程未依約進行，旅客可就時間浪費請求賠償。

此外，除不可抗力或不可歸責事由外，郵輪公司不得任意變更航程，若有異動，須依規定辦理退費及賠償。

鄭麗君表示，請交通部依法公告新規範，並加強宣導、查核及爭議處理，希望透過制度化管理，降低郵輪消費爭議，提升旅客權益保障。