蔦屋首開松菸直營店 大塚一馬：不為做生意、要當台日橋梁

日本蔦屋書店全球唯一海外直營店，落腳台北松山文創園區。台灣蔦屋董事長大塚一馬表示，「不是想在這做生意，而是成為台灣和日本文化的橋粱」，也不是要誠品正面對決，反而希望雙方有合作機會，今年蔦屋會在台再開3間加盟店，並首度插旗台灣東部。

株式會社Culture Convenience Club（CCC）與台灣蔦屋今天宣布，TSUTAYA BOOKSTORE松菸店將於16日開幕。記者會現場冠蓋雲集，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、外交部代表、台北市文化局長蔡詩萍等均與會，展現對於台日交流的重視。

松山文創園區是台灣具代表性的文化創意基地，每年吸引超過1100萬人次到訪。這次日本蔦屋選擇在此開設海外首間直營店，空間雖僅約百坪，書籍量也僅有一般門市規模的1/10，店內還配置台灣蔦屋營運總部的辦公室，並結合SHARE LOUNGE共享辦公和策展空間，展現與過往截然不同的定位。

台灣蔦屋董事長大塚一馬接受中央社專訪時直言，「松山文創園區不只是保留歷史建築，也注入很多新的能量。收到開店邀請時，我不是想在這裡做生意，而是成為台灣和日本文化的橋樑。」

談起對台灣文化的理解，在台灣待了超過10年的大塚一馬笑說，日本人若想真正成為台灣人，有3件事一定要完成，「爬玉山、勇渡日月潭、環島。」而這3件事他都做過，也因此更深入認識台灣。

他表示，這次決定不採授權合作模式，而是直接經營。「如果是自己來做，可以更自由推動台日文化交流，也能成為創作者合作、交流活動的重要據點。」

不過，大塚一馬強調，無論直營或加盟，蔦屋核心始終是「生活提案」。除了將日本好的內容帶進台灣，也希望把台灣創意，優秀的創作者與品牌輸出海外。蔦屋在日本有700家店，「松菸店像實驗據點，如果有好的迴響，未來也能複製到其他加盟店，並帶回日本。」

他舉例，過去蔦屋已將噶瑪蘭威士忌等台灣品牌帶進日本據點；此次也與台灣藝術家設計師簡君嫄合作，未來有機會在京都等日本蔦屋據點展出。

蔦屋對決誠品？ 大塚一馬：不為競爭還盼合作

蔦屋落腳松菸園區，書店位置就在誠品松菸眼前，外界認為似乎有與誠品正面較勁意味。

對此，大塚一馬笑著說，「這裡看到的書櫃、雜貨其實都不多，主要不是為了競爭或做很大的買賣，而是促進日台交流。」

他也對誠品表達高度敬意。「誠品作為台灣最大的書店，長期推廣閱讀與文化，我非常尊敬。未來甚至希望能攜手合作，一起擴大閱讀產業的能量。」他還希望，雙方共同舉辦活動、交流資訊，甚至一起思考如何提供更好的生活提案給消費者。

若從產業面比較，蔦屋與誠品確實有相似之處，都是從閱讀文化出發。但大塚一馬認為，最大差異在經營模式。「誠品是直營，蔦屋主要是加盟模式。這次海外直營是首次嘗試。」

他強調，並不刻意與誠品區隔。「不會去思考一定要有很大的差別，也不會刻意不賣誠品有的東西。我們的出發點一直是，怎麼讓客人的生活變得更好。」

談到市場競爭，他也顯得很淡然，「掛著TSUTAYABOOKSTORE招牌，但走進來會發現，7成是休息與體驗空間，這代表賣的不只是商品，而是空間與體驗價值。」

台灣蔦屋9年開13店 終極目標下修40間

蔦屋2017年進軍台灣，均採和建商等業者合作加盟的模式，加上將開幕的松菸直營店，全台據點數將達13家據點，均健康獲利。大塚一馬透露，最初集團曾設定在台灣開50店目標，如今則調整為30至40間。

「規模不是最重要的，誠品現在約有50多家店，蔦屋不一定要追到那個數字，先把每一家店內容做好。」今年10月後，蔦屋將陸續再新增板橋、台中與宜3間蘭據點，其中宜蘭更是首度進軍台灣東部市場。

他表示，在宜蘭是和建商德築合作，台中則位於梧棲台中港附近，會和日本建築師團紀彥團隊合作，在當地社區的1至3樓開開設獨立店。除了零售，蔦屋近年也積極參與辦公空間與住宅公設規劃，目前合作案已超過百件，逐步深入非零售場域。

對於「文化是不是一門好生意」，大塚坦言，這是理性與浪漫間的拉扯，是很困難的問題。「如果只是賣書，利潤其實很有限。但如果能與創作者合作，把知識、內容與生活提案結合，創造出的價值就會很不一樣」。