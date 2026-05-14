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長榮再買1.8萬只新造貨櫃

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
長榮海運。長榮海運／提供
長榮海運。長榮海運／提供

長榮海運（2603）董事會14日通過配合營運需求，將以不超過USD 61,512,000（約19.4億元）向子公司Evergreen Heavy Industrial Corp. (Malaysia) Berhad購買新造貨櫃18,000只貨櫃。

另外，長榮海運公司子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.公告將處分11,059只貨櫃，交易總金額USD 30,000,480（約9459萬元），本批貨櫃係為融資性質之售後租回交易，故無預計處分利益。

另外，Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.向長榮子公司青標海運公司取得12艘1,900TEU級全貨櫃輪使用權（租期4.38年~8.01年）使用權資產約USD 178,654,946.53（約56.33億元）。

青標海運為長榮海運子公司，青標海運公司於2020~2022年向13家非關係人承租船舶（租期9.92~12.43年），認列船舶使用權資產總計約USD 298,347,828.39。預估認列租賃修改利益約USD 5,027,308.03（約1.58億元）。

長榮 長榮海運 資產

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