長榮再買1.8萬只新造貨櫃

根據《路透》報導，握有肯德基與必勝客台灣、香港、澳門及越南特許經營權的怡和集團，傳出有意出售旗下餐飲業務，整體交易估值上看4億美元（約新台幣130億元）。市場消息指出，包括統一企業、凱雷集團與百勝中國等均傳出參與競標，引發市場高度關注。對此，統一集團表示，對市場傳聞不予評論，但強調對任何具策略意義的投資機會，皆會審慎評估。

2026-05-14 16:59