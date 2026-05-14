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新北新創傳捷報 8組進國發會創業大聯盟競賽百強、2組決賽拚千萬獎金

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市青年局帶領多組團隊參與2,026智慧城市展暨淨零城市展接軌市場。新北市青年局／提供
新北市青年局帶領多組團隊參與2,026智慧城市展暨淨零城市展接軌市場。新北市青年局／提供

新北新創團隊再傳捷報！由新北市政府青年局培育之8組新創團隊成功晉級國家發展委員會「創業綻放—創業大聯盟競賽」前100強，其中「科淨能源股份有限公司」及「歐姆佳科技股份有限公司」更挺進前30強，將於今年5月底力拚決賽新臺幣1,000萬元創業支持金，展現新北深厚的新創培育能量與市場競爭力。

新北市青年局長邱兆梅表示，本次入選的新北新創團隊是由2,800組參賽隊伍中脫穎而出，展現青年局在輔導青年創業上已逐見成效。近年青年局依據各產業特色打造專屬青創基地，目前已設有10座創業基地，並就不同產業及創業階段提供精準輔導。另也首創結合競賽和輔導的「VentureStar新北新創之星」，將競賽打造為市場驗證場域，提供新創團隊介接國內外創投和市場的機會，加速事業穩健成長。

本次入選前30強的2組新北新創團隊，分別為進駐「土城綠創基地」、致力以創新減碳設備為全球暖化提出解方的「科淨能源股份有限公司」，以及曾獲「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」冠軍、專注於半導體等高效測試服務的「歐姆佳科技股份有限公司」，展現新北新創團隊兼具綠色永續與高科技產業實力。

科淨能源創辦人林依蓉表示，透過土城綠創基地提供的一對一專家業師輔導，協助團隊重新優化募資提案策略，同時透過基地提供的出國補助及國際媒合會等資源，幫助團隊加速全球布局與募資發展；歐姆佳科技共同創辦人暨執行長鞠志遠指出，「新北新創之星」競賽的輔導與陪跑機制，有效提升品牌能見度，更成功獲得中華開發資本與首席創投集團青睞，順利完成新臺幣6,000萬元A輪募資，為企業後續拓展注入成長動能。

本次晉級百強的8組團隊，包括進駐「土城綠創基地」的科淨能源股份有限公司及米蔚健康顧問股份有限公司；進駐「寶高數位基地」的邦易聽股份有限公司及摩絡人工智慧股份有限公司；進駐「三重社創基地」的樂眾科技股份有限公司；進駐「新北創力坊」的「AI SOLLY」特殊教育服務團隊的索力星球股份有限公司；以及「VentureStar新北新創之星」獲獎團隊繁晶科技股份有限公司、歐姆佳科技股份有限公司。

新北市青年局表示，本次入選團隊橫跨科技、綠能、健康與社會創新等領域，展現新北創業生態系多元且具韌性的發展樣貌。同時，「創業綻放—創業大聯盟競賽」於複賽階段邀集80位來自創投及產學界的專家嚴格審查，選出最具發展潛力之100組隊伍，新北新創團隊能從激烈競爭中入選，代表新北團隊已具備高度市場潛力與發展實力。青年局也將持續投入各項資源，協助新創團隊拓展市場、連結資源，站上更大舞台。

國發會 青年 新北

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