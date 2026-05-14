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健喬擴大外用製劑布局 收購人人化學、強化軟膏產品產能與市場版圖
健喬（4114）14日宣布完成與人人化學製藥公司簽約，取得99.83%股權，人人化學正式納入健喬集團營運版圖。此次收購聚焦外用製劑核心資產，包含位於桃園市中壢工業區之GMP廠房及多項軟膏產品藥證，被視為健喬強化製造能力與深化皮膚科產品線布局的重要里程碑。
健喬表示，此次投資主要著眼於取得中壢工業區GMP製藥廠，以及完整軟膏藥證組合，未來可望提升整體產能調度彈性，並加速擴展外用製劑產品線。透過既有生產基礎與新取得資源，進一步強化在外用藥市場的競爭力。
人人化學成立於民國66年，長期專注於軟膏產品研發與製造，具備穩定獲利能力。其產品涵蓋抗生素、皮膚科與醫美領域，包括新黴素軟膏、四環素眼藥膏、祛痘凝膠及類固醇乳膏等多項品項，產品線完整。
以整體市場規模推估，整合後健喬在軟膏產品之市占率，可望躍居市場主要競爭群之一。健喬指出，集團原已具備軟膏產品製造與銷售基礎，此次結合人人化學之藥證與GMP產能後，將在產品深度與供應能力上形成顯著綜效，在皮膚科及外用治療領域形成更完整布局。
健喬近年持續透過產品線擴充、國際合作及策略投資，強化特色製藥集團布局。公司表示，未來將持續深化外用製劑與高附加價值產品發展，並透過策略投資與自我成長並進，擴大產品版圖與市場覆蓋率，穩健提升長期營運動能與股東價值。
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