健喬擴大外用製劑布局 收購人人化學、強化軟膏產品產能與市場版圖

京華城案外案持續延燒，中石化前獨立董事朱雲鵬、陳瑞隆雙雙遭起訴，也讓「獨董責任」再度成為資本市場關注焦點。近年財報不實、關係人交易爭議頻傳，獨董也面臨沉重的風險與壓力。投保中心累計已對99名獨董提起訴訟，目前仍有56名獨董仍在訴訟程序中。為何獨董成了高風險工作？ 5月初，中華獨立董事協會舉辦獨董進修課程，邀請財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心（投保中心）總經理林俊宏，以及投保中心律師侯宜諮，針對近年財報不實案件、董事責任認定及司法實務趨勢進行解析。 課堂上，不少獨董最在意的問題莫過於「我明明有提問，也要求補資料，盡了監督之責，為什麼最後還被告？」 近年隨著財報不實、關係人交易與非常規交易案件增加，包括2004年的博達上市弊案、2016年的樂陞違約交割案、2020年爆發的康友製藥控股（康友-KY）掏空案，以及近期京華城案外案等重大事件接連浮上檯面，也讓獨立董事的法律責任與履職風險提升。 全台上市櫃獨董逾8000人，近百人曾被告 中華獨立董事協會創會理事長駱秉寬開場指出，隨著台灣資本市場快速擴張，目前公開發行公司已約2600家，其中上市公司約1100家、上櫃公司約360家、新

2026-05-14 09:18