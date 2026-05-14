美伊戰爭墊高成本大漲 正隆永豐餘調漲工紙售價

美伊戰爭帶動運價、能源、化工等各項成本同步大漲，造紙業者撐不住，正隆預計5、6月分階段調漲工紙售價，漲幅約10%。永豐餘也表示，4月起已陸續和客戶協調，針對部分成本較高的零星訂單反映。

正隆表示，近2年中國、越南等國際紙價行情連漲幾波，反映營運成本上揚，但台灣工紙價格不升反降，累計跌幅約10%，如今隨著人工、運費、碳費等成本持續墊高，漲價勢在必行，這波5、6月的漲價計畫，目標把先前的跌幅先漲回來。

正隆強調，這波漲價還未加計中東戰事墊高燃油等成本，後續視情況不排除有下一波漲價行動。

永豐餘也表示，受國際情勢變化影響，包括運費、能源、化工等各項成本同步上漲，永豐餘工紙持續因應調整以吸收成本。有鑑於原物料上漲趨勢未見趨緩，永豐餘自4月起陸續與客戶協調，針對部分成本較高的零星訂單反映，漲幅隨訂單型態不同而定，並同步觀察未來趨勢變化。