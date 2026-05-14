金可集團生立生技攜手台糖、台畜 推動台灣豬肉推進高階醫療市場

金可集團旗下生立生技、台糖、及台畜集團旗下欣樂食品公司三方14日共同宣布，三方合作將整合養殖管理、屠宰分切及醫療材料研發等關鍵量能，將整合國內頂尖的養殖管理、標準化屠宰與尖端生醫研發，目標將台灣豬肉產業從傳統「食品供應」推向高產值的「醫療等級應用」，搶攻全球2,800億美元市場商機。

生立生技成立至今逾20年，為金可集團旗下海昌生技子公司，海昌生技今年第2季也將由興櫃市場轉為上櫃公司。生立生技董事長蔡國田表示，這次與兩位實力堅強夥伴攜手合作，共同投入醫療級動物組織來源開發，是推動產業轉型、擺脫進口來源的重要一步，未來更有望提供高品質動物原料，在國內、歐美等重要市場扮演重要角色。

本次合作結合三方專業優勢，台糖長期深耕畜殖管理、飼養履歷與防疫制度，具備完整的養殖經驗與生產履歷資料的堅實基礎；欣樂食品擁有亞洲最先進的屠宰分切設備與標準化作業流程，可承接最嚴格的中游屠宰分切製程要求與環境管理。

此次合作之所以能成形，主要由台糖公司董事長吳昌明、台畜集團董事長張華欣、與生立生技董事長蔡國田基於產業的遠景，提前攜手進行布局，另外也與前立委，同時也是前台灣智庫執行長莊競程對產業鏈的深入研究了解有關。

莊競程具台大醫學工程博士背景，並兼任國立陽明交通大學生物醫學工程研究所助理教授、電機工程學系合聘助理教授，其從產業治理、智慧管理與醫工整合角度出發，協助牽線各方朝導入 ISO 13485、ISO 22442 及智慧化AI管理機制的共同方向對接，為產業的升級合作奠定更清晰的升級路徑。

莊競程指出，目前醫藥產業範圍可運用的產品，如豬筋、豬皮可作為膠原蛋白原料、豬心可作為脫細胞材料、最容易被畜牧場丟棄的豬喉管有機會提取軟骨素、豬胃則有機會提取胃蛋白酶之原料等。全球2026年全球生醫材料市場規模約1,725億至2,160億美元，該市場預計將以11.8%至13.9%的年複合成長率持續擴張，2030年有望突破2,800億美元。

未來三方將持續結合國際標準、文件化制度、履歷追溯、風險分析與專業輔導資源，逐步為台灣產業建立可複製、可擴散的示範模式，提升台灣畜牧與生醫供應鏈的附加價值、韌性與國際接軌能力。

隨著國際市場對高品質、可追溯動物來源材料需求提升，此次合作也可望為台灣畜牧業帶來重大的轉型，從「傳統食品為主」模式，邁向國際畜牧產業視為最高殿堂的「醫療用途材料為主、食品為輔」模式,開啟更具前瞻性與永續性的高值生醫應用新局。