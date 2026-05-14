東和鋼鐵調漲H型鋼 今年已漲九次

東和鋼鐵（2006）14日調漲5月下半月H型鋼基價，每公噸再漲400元，這是東鋼今年來H型鋼第9度調整價格，累計漲幅3,500元，顯示在原物料成本與需求支撐下，建築用鋼行情穩步向上。

東和自今年1月中旬首度調高H型鋼價格後，隨市場變化持續上漲報價，每次調幅多落在每公噸300至400元區間，時序進到5月後，上下半月各調升400元，漲幅明顯愈來愈強。

上市鋼廠主管表示，東和連續調漲，主要反映國際原物料價格高檔震盪，包括廢鋼與鐵礦砂價格持續偏強，加上能源與運輸成本尚未明顯回落，使鋼廠生產成本維持高位。