百協會員大會聚焦淨零轉型！彭啓明：百貨、量販店都將納碳管理

中華民國百貨零售企業協會（RACT）於13日召開「第九屆第二次會員大會暨第五次理監事聯席會議」，由理事長黃晴雯主持，邀集會員代表、理監事及產業代表共同參與。本次大會除進行年度會務與未來工作規劃報告外，亦特別邀請到環境部彭啓明部長進行專題演講，聚焦我國碳定價政策、淨零轉型與服務業因應方向。

今年百協第九屆第二次會員大會中，同時頒發114年度獎項，表彰在創新與服務領域表現卓越的企業與個人。其中倍受矚目的「零售創新卓越獎」，由遠東SOGO及遠東百貨獲得獎項。同時也頒發「優良從業人員楷模獎」肯定第一線與管理層人員的專業貢獻，今年由遠東巨城購物中心鄭世傑、以及台北101林督凱兩位獲得獎項。

理事長黃晴雯在致詞時表示，今年到目前為止，台灣百貨零售業市場的熱度跟消費信心都在持續提升。根據經濟部最新的資料顯示，去年台灣百貨零售業年增率是 1.4%，但今年3月已經來到 4.3%，顯示「春燕已經回來了」。

出口表現更是創下39年來最高成長率，這對百貨業者來說是非常好的消息。她也點出消費趨勢的轉變，認為過去「有人流就有業績」的時代已不復返。現在的消費者進入商場，追求的不只是商品，還包括：精緻的個人體驗、幸福的生活感、以及值得分享的內容。顯示全球百貨都在尋求轉型。

環境部彭啓明部長於百協專題演講中指出，隨著碳費制度正式上路與國際CBAM機制逐步推進，服務業與零售業亦將成為未來淨零轉型的重要一環。環境部目前已逐步擴大溫室氣體盤查對象，涵蓋百貨公司、購物中心及量販店等服務業別，並同步推出多項輔導與簡化措施，協助企業建立碳管理能力。

百協表示，第九屆團隊將持續強化產官溝通、國際交流與產業培力，並透過「產業發展」與「產業培力」雙主軸，協助會員掌握ESG、淨零與零售創新趨勢。近年除持續與經濟部、環境部進行交流外，也積極參與 Federation of Asia-Pacific Retailers Associations 國際零售平台及海外交流活動，深化台灣百貨零售產業與國際市場接軌。

此外，百協亦分享今年3月赴馬來西亞吉隆坡考察觀察成果。此次由黃晴雯理事長率領16位會員代表，實地走訪 1 Utama Shopping Centre、Sunway City Kuala Lumpur、The Exchange TRX 等指標性場域，深入了解東南亞零售產業在ESG、城市整合與顧客經營上的最新發展，同時交流與顧客產生更多價值連結的永續做法。百協指出，未來零售競爭已不再只是單一商場經營，而是逐步走向「城市整合」、「顧客關係」與「永續營運」的新階段。

大會最後，黃晴雯分享：「未來的零售，不只是賣場，而是城市與生活方式的整合平台。」面對全球淨零與產業轉型浪潮，百協未來將持續推動國際交流與產業合作，協助台灣百貨零售業掌握轉型契機，強化國際競爭力。