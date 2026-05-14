台糖、台畜、生立攜手 助台灣畜牧業攻高值生醫應用

台糖、台畜集團旗下欣樂食品公司，以及隸屬金可集團的生立生物科技公司，今天宣布3方合作，整合養殖管理、屠宰分切及醫療材料研發等關鍵量能，攜手推動台灣動物來源醫療材料供應鏈升級，促台灣畜牧產業由傳統食品供應，邁向高值生醫應用。

生立介紹，台糖長期深耕畜殖管理、飼養履歷與防疫制度，具備完整的養殖經驗與生產履歷資料的堅實基礎；欣樂食品則擁有亞洲先進的屠宰分切設備與標準化作業流程，可承接最嚴格的中游屠宰分切製程要求與環境管理；生立生技於醫療級膠原蛋白、生物材料及再生醫材領域累積逾20年以上研發、製造與國際ISO取證經驗，具備串接高值醫療應用市場的技術實力。

生立表示，未來3方將結合彼此優勢合作，依據國際標準、文件化制度、履歷追溯、風險分析與專業輔導資源，逐步為台灣產業建立可複製、可擴散的示範模式，提升台灣畜牧與生醫供應鏈的附加價值、韌性與國際接軌能力。

生立認為，隨著國際市場對高品質、可追溯動物來源材料需求提升，此次合作可望為台灣畜牧業帶來轉型機會，從傳統食品為主的模式，邁向醫療用途材料為主、食品為輔模式，開啟更具前瞻性與永續性的高值生醫應用。