傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？ 統一集團回應了

根據《路透》報導，握有肯德基與必勝客台灣、香港、澳門及越南特許經營權的怡和集團，傳出有意出售旗下餐飲業務，整體交易估值上看4億美元（約新台幣130億元）。市場消息指出，包括統一企業、凱雷集團與百勝中國等均傳出參與競標，引發市場高度關注。對此，統一集團表示，對市場傳聞不予評論，但強調對任何具策略意義的投資機會，皆會審慎評估。

在消費市場趨於保守、香港餐飲消費動能放緩下，怡和集團傳出正評估出售餐飲事業，以重新配置資本、聚焦核心業務發展。市場也關注，近期積極擴大零售與食品版圖的統一集團，是否將藉此進一步切入西式速食連鎖市場。

統一集團近年持續強化實體通路布局，目前旗下擁有7-ELEVEN、星巴克與家樂福等通路資源。今年4月底，統一（1216）旗下統一超（2912）也宣布攜手日本OIC集團，擬投資約20.54億元布局台灣LOPIA零售超市與食品加工事業，補強生鮮、熟食及食品零售供應鏈。市場認為，若此次再成功取得怡和餐飲業務，統一將可進一步補齊速食連鎖版圖，擴大餐飲與零售整合效益。

統一集團則回應，「集團對此一訊息無法置評，我們秉持一貫的態度，對於任何可能的投資機會，都願意審慎評估，而且也將持續如此。對於任何企業整合都會採取高質標準來檢視各個面向。只有當這個投資具有策略意義以及股東能夠產生具有意義的價值，我們才會進行相關作業。任何的企業整合投資都會經過審慎嚴格的評估以及董事會的充分討論。」